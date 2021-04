(08 de abril del 2021. El Venezolano).- Por diferentes vías, la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. quiere hacer constar los siguientes puntos para mostrar su transparencia, solvencia y posición de valor para el mercado español: Nacionalidad de Plus Ultra Líneas Aéreas S.A • Plus Ultra Líneas Aéreas S. A. es una compañía española con domicilio fiscal en España y que tributa en nuestro país. • La aerolínea proporciona empleo a más de 2.800 personas en España a través de 354 puestos de trabajo directo y más de 2.500 indirectos.

Muchas familias dependen en España de la actividad de la aerolínea. • La compañía tiene el certificado de Operador Aéreo y la licencia de Explotación que concede la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a todas las aerolíneas españolas bajo las directrices marcadas por la European Union Aviation Safety Agency (EASA) para todas las aerolíneas europeas. Nota: AESA solo concede este tipo de autorizaciones a aquellas compañías que hayan demostrado que son españolas de acuerdo con los estrictos baremos que la propia agencia establece, en una de las industrias, la aeronáutica, con más estrictas regulaciones del mundo.

Entre los requisitos principales establecidos por AESA para considerar a una compañía aérea española es que la mayor parte del capital y que más de la mitad de los miembros del consejo de administración de la compañía sean españoles o comunitarios. Plus Ultra es una compañía estratégica para el mercado español • La compañía forma parte del sector Transporte y Turismo, catalogado como estratégico por el Gobierno de España y el mercado en general. • Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. garantiza el buen funcionamiento del mercado español en lo que respecta a la no alteración de la competencia.

En caso de desaparecer, se establecería un monopolio en el mercado ya que muchas de sus rutas serían sólo operadas por IberiaAir Europa en caso de cerrarse la operación de fusión en marcha, como todo parece indicar que va a suceder próximamente. Esto perjudicaría gravemente a miles de usuarios que no tendrían cubierta su demanda a un precio asequible y con un adecuado número de frecuencias.

El papel de garantes de la competencia y el libre mercado tanto de la UE como sus de Estados miembros se reconoce en numerosos preceptos como una de las piedras angulares del marco comunitario. • Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. dispone de licencia Tipo A (transporte comercial de pasajeros con aviones de mayor tamaño) en España, uno de los países europeos con menos aerolíneas con este tipo de licencia.

Su base en el Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas es la ubicación lógica como puerta de entrada, no sólo a España, sino al resto de países de la Unión Europea. Contar con aerolíneas con este tipo de licencia es estratégico para avanzar en uno de los objetivos clave del Estado español: posicionar el Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas como uno de los principales Hubs de Europa, en competencia con países como Alemania, Francia o Reino Unido. Plus Ultra tiene planes para conectar múltiples destinos de Latinoamérica con -entre otros países- Alemania e Italia a través del Hub de Madrid.

Durante el ejercicio 2019 la compañía transportó más de 180.000 pasajeros a los diferentes destinos en los que opera y se tenía previsto para el ejercicio 2020 el transporte de 250.000 pasajeros. Unas previsiones que se vieron interrumpidas por la pandemia por Covid-19. Plus Ultra tiene, de media, más de un 21 por ciento de cuota de mercado en las rutas que opera, (llegando a alcanzar picos del 80% en algunas rutas) cuota de mercado que venía creciendo exponencialmente durante los años anteriores a la pandemia.

Una compañía solvente con crecimientos por encima del mercado • El mercado aéreo transcontinental en España supone un 17% del total del tráfico aéreo por número de pasajeros En concreto, el mercado latinoamericano, foco de la actividad de Plus Ultra Líneas Aéreas S.A., creció un 10,4% en 2019.

El crecimiento de Plus Ultra se sitúa por encima del mercado, con unos ingresos que se han incrementado del 17% al 19%, a una tasa anual de crecimiento del 33%. • Plus Ultra Líneas Aéreas cerró 2019 con un EBITDA positivo, sólo tres años después del comienzo de sus operaciones, e iba en camino de obtener beneficios operativos en 2020, lo que la sitúa dentro de la media del sector de la aviación. Según diferentes fuentes, la mayoría de las compañías aéreas de nueva creación tardan entre tres y cinco años en ser rentables.

Plus Ultra Líneas Aéreas espera recuperar mucha de su actividad a partir del verano de este año. Para entonces, prevé tener operativas cinco rutas con dos o más frecuencias semanales de Madrid a Lima, Caracas, Quito y Guayaquil, así como de Tenerife a Caracas, siendo este el único servicio Transatlántico desde las islas. La compañía espera añadir próximamente rutas desde Madrid a Bogotá, Cali, Cartagena, La Habana y Santo Domingo, para lo que operará una flota de cuatro aviones Airbus.

Plus Ultra Líneas Aéreas se diferencia por una política de precios competitivos basada en la contención de costes de estructura y operativos, sin entrar en la reducción de servicios y prestaciones a los pasajeros propios de los operadores low cost. Ello le ha permitido ser la alternativa más económica para los pasajeros que decidieran volar a los destinos operados, en relación con el resto de los competidores.

En el momento de solicitar las ayudas a la SEPI por las pérdidas que se habían generado a raíz de la crisis por la pandemia Covid-19, la aerolínea cumplía con creces los criterios de solvencia definidos por la propia SEPI y los demás actores financieros involucrados en el proceso de concesión de las ayudas. Unos cálculos que se hicieron utilizando como periodo de referencia el último trimestre de 2019, durante el cual se calculó una ratio de patrimonio cercana a un 70%, teniendo en cuenta tanto la financiación externa como el capital de los asociados (los requisitos de la SEPI exigen un mínimo de un 50%).

Nota: La ayuda fue solicitada el 1 de septiembre de 2020, bajo una propuesta de plan de viabilidad que paso por un estricto proceso de validación y aprobación. Se trata además de un préstamo que Plus Ultra va a devolver en un plazo de siete años y, en ningún caso, una ayuda a fondo perdido. Se empleará para garantizar la continuidad de la compañía, para preservar la competencia evitando un monopolio en varias rutas, beneficiar a los miles de usuarios que usan esas rutas, y para ayudar a mantener los puestos de trabajo directos e indirectos de más de 2.500 de familias españolas generados por la aerolínea que, en una importante parte, se verían abocados a desaparecer. No ha existido monopolio alguno en vuelos humanitarios a Caracas

Plus Ultra Líneas Aéreas niega rotundamente las acusaciones de contar con vuelos humanitarios a Caracas en forma de monopolio. Todos los vuelos de repatriación en dicha ruta han sido operados por las tres aerolíneas españolas -Iberia, Air Europa y Plus Ultra Líneas Aéreas- de acuerdo a sus peticiones a las autoridades. Explicado todo esto, la compañía quiere además dejar constancia de su firme compromiso de defensa de su buen nombre, el de sus socios y empleados, del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del apoyo financiero obtenido a través del préstamo concedido por la SEPI, para el que cumple todos los requisitos, y de su objetivo de recuperar la actividad de la compañía en un entorno de libre competencia e igualdad de condiciones, contribuyendo al progreso y la mejora de la economía española en un momento en el que es necesario el apoyo de todos. -FIN