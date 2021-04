(06 de abril del 2021. El Venezolano).- Decenas de estudiantes de salud venezolanos protestaron el martes frente al Hospital Universitario de Caracas exigiendo un plan nacional de vacunación y una cobertura de vacunación del 100% para médicos y enfermeras, en medio de un aumento en las infecciones que ha llevado al gobierno a extender las medidas de bloqueo.

Con 30 millones de habitantes, la campaña de vacunación de Venezuela está detrás de la mayoría de los demás países de la región.

Ha recibido alrededor de 500.000 dosis de la vacuna Sinopharm de China y 250.000 del Sputnik V de Rusia, de las cuales las autoridades dijeron que esperan la llegada de otras 30.000 en breve.

Las autoridades sanitarias venezolanas informaron esta semana que se han inoculado unos 200.000 trabajadores de la salud, aunque los sindicatos médicos señalan que el sector cuenta con al menos 1 millón de trabajadores.

Representantes sindicales sostienen que al menos 442 cirujanos, enfermeras y otros trabajadores han muerto por coronavirus desde marzo de 2020, cuando el país sudamericano detectó los primeros casos.

“El personal de salud está en riesgo (…) se necesita urgentemente un plan de vacunación”, dijo Jesús Mendoza, presidente del centro de odontología estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el más grande del país.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro “cree que estamos condenados a morir”, dijo Mendoza a los periodistas en la entrada del hospital donde el grupo de estudiantes de farmacia, bioanalítica y otros estudiantes de medicina colocaron bolsas negras llenas de papel en las que colocaron carteles que decían “doctor muerto”. “Las cifras que Nicolás Maduro no quiere publicar … son que ni un millón de vacunas han llegado a Venezuela”, dijo Mendoza.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Irma Gudino, jefa de la morgue del hospital, dijo que esta no era la forma de protestar porque podría inducir a error al público a creer que no habría lugar para tratarlos a ellos ni a su familia, como han informado algunos sindicatos médicos, cuando dijo que esto no era así. el caso.

La protesta busca “generar miedo y confusión en la sociedad”, dijo Gudino, agregando que COVID-19 no tenía una ideología política.

Las autoridades venezolanas reportaron 1.425 nuevos casos de coronavirus y 15 muertes el lunes para un total de 167.548 infecciones y 1.678 muertes registradas oficialmente desde marzo de 2020 hasta esta semana.