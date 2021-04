(05 de abril del 2021. El Venezolano).- A poco más de tres meses para el estreno de Sapce Jam: a New Legacy, el trailer oficial fue publicado en las redes sociales y de inmediato se viralizó por todo el planeta. Es que los fans de la película que fue un éxito en 1996 y que unió a los dibujos animados de Warner Bros con Michael Jordan tendrá su segundo capítulo con Lebron James, máxima figura de la NBA de los últimos años, como el gran protagonista.

En la película original, Buggs Bunny y sus amigos van en búsqueda de la leyenda de los Chicago Bulls para jugar un partido de baloncesto ante un equipo de extraterrestres que quería secuestrarlos. En esta ocasión, según se observa en el clip de 2.50 minutos, será LeBron quien necesite a los dibujos animados para salvar a su hijo del Servidoverso, un mundo virtual dominado por un malvado rey interpretado por Don Cheadle.

Al parecer, el ex jugador de Cleveland Cavaliers y Miami Heat no se conforma con la habilidad que ostentan los personajes de los Looney Tunes y por eso opta por armar un Dream Team con King Kong, el Gigante de Hierro, Gandalf y Superman, todos personajes de la Warner Bros que exceden el universo de los Toones. Es así que Buggs Bunny, el Pato Lucas, el Correcaminos, Lola Bunny, Silvestre, Porky y el resto de los héroes de la primera entrega serán descartados en un primer momento por LeBron. LeBron James se unirá a los Looney Toons como supo hacerlo Michael Jordan

A su vez, en un corto cameo también se observan a varios dibujos animados populares como los Picapiedras, Scoobey-Doo y sus amigos, el Oso Yogui, Maguila Gorila, el Espanta Tiburones, los Supersónicos y muchos más, hasta incluso un dragón similar al de la serie Game Of Thrones. Vale recordar que muchos de estos personajes fueron creados por Hanna-Barbera, compañía que en 2001 fue absorbida por Warner Bros. Animation, motivo por el cual ninguno apareció en laSpace Jame de 1996, pero sí lo harán en este nuevo film.

Por algún motivo que no se aprecia en el trailer, para el partido final James apuesta por los adorables Toons para vencer al Goon Squad. “Es uno de los más grandes partidos, si no es el más grande que haya jugado en mi vida”, comentó el propio LeBron en diálogo con la revista Enterteinment a comienzos de marzo. “The Goon Squad es probablemente el mejor equipo de la historia del baloncesto”.

El trailer también confirma la ausencia de los personajes de Looney Tunes Pepe Lepew y Speedy Gonzales. El zorrillo francés había sido señalado debido a que sus ‘métodos de conquista’ normalizan la cultura de la violación y el acoso al asediar invasivamente a la gatita Penélope Pussycat, según argumentó el periodista Charles M. Blow, columnista del diario The New York Times. Algo similar sucedió con el ratoncito súper veloz, quien “ayudó a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos”, según Blow. LeBron jugará el partido más difícil de su vida

El director del film es Terence Nance, creador de Random Acts of Flyness para HBO y conocido por su filme experimental The Oversimplification of Her Beauty. Además del cuatro veces campeón de la NBA, algunas filtraciones permitieron anticipar la presencia de otros jugadores en la cinta como Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard y Kyle Kuzma.

Es importante recordar que la película se filmó a mediados del 2019. Una vez que los Lakers de LeBron no pudieron clasificar a los playoffs en esa temporada, el ex jugador de jugó en los Cleveland Cavaliers y Miami Heat aprovechó el tiempo libre para entrenarse en la casa de Jimmy Goldstein, un gran fanático de la franquicia californiana y de la liga -según él presencia 100 partido por temporada-, que tiene residencia en Beverly Hills. La mansión, que fue construida en 1963, es muy famosa en los Estados Unidos por haber servido como locación para la filmación de varias películas de Hollywood como Los Ángeles de Charlie y El Gran Lebowski, entre otras.

El gran misterio es saber si esta segunda parte también será un éxito de taquilla, ya que la original recaudó más de 200 millones de dólares cuando tuvo al legendario número 23 de los Chicago Bulls como artista estelar y quién sabe, tal vez él vuelva para estar en alguna escena.

Con información de Infobae