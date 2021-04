(05 de abril del 2021. El Venezolano).- Un juez estadounidense desestimó una demanda presentada por residentes de un condado suburbano de la ciudad de Nueva York que acusó a la Organización Mundial de la Salud de negligencia grave al responder a la pandemia de coronavirus.

La jueza de distrito de Estados Unidos, Cathy Seibel, dijo el lunes que la OMS era inmune bajo su propia constitución de 1948 y la Ley de Inmunidades de la Organización Internacional de la demanda colectiva propuesta por los siete demandantes del condado de Westchester.

Los demandantes, incluido un médico de New Rochelle y seis residentes de Mount Vernon que contrajeron COVID-19, buscaron daños y perjuicios para los adultos de Westchester por la supuesta minimización del coronavirus por parte de la OMS al principio del brote y la falta de declarar rápidamente una pandemia y coordinar una respuesta global.

Pero el juez dijo que la respuesta pandémica de la OMS involucró juicios de política dentro de su discreción y rechazó los argumentos de que su supuesta negligencia anuló su inmunidad.

Seibel dijo que la denuncia “hace solo la afirmación general y vaga de que la OMS no brindó un liderazgo e implementación efectivos de sus funciones globales básicas en virtud del (Reglamento Sanitario Internacional)”.

Los demandantes también argumentaron que la pandemia “probablemente podría haberse evitado” si la OMS no hubiera sido “cómplice de la propagación y normalización” de la “propaganda” del gobierno chino después de que se encontraron los primeros casos de COVID-19 en la ciudad china de Wuhan.

Los abogados de los demandantes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los abogados de la OMS no respondieron de inmediato a solicitudes similares. China no fue acusada. Seibel tiene su sede en White Plains, la sede del condado de Westchester.

Westchester, cuya población es de aproximadamente 968.000 habitantes, se convirtió en uno de los primeros puntos calientes de EE. UU. Después de que un abogado que asistía a una sinagoga de New Rochelle fuera diagnosticado con COVID-19 el 2 de marzo de 2020, nueve días antes de que la OMS declarara una pandemia mundial.

El condado ha tenido más de 121,500 casos de COVID-19 y 2,200 muertes. Ha habido más de 30 millones de casos y 550,000 muertes en los Estados Unidos, y más de 131 millones de casos y 2.8 millones de muertes en todo el mundo.

El caso es Kling et al v Organización Mundial de la Salud, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, No. 20-03124.

Reuters