(05 de abril del 2021. El Venezolano).- El príncipe Hamza de Jordania prometió lealtad al rey Abdullah el martes después de la mediación de la familia real, dos días después de que fuera puesto bajo arresto domiciliario y acusado de intentar desestabilizar el país.

El príncipe Hamza firmó una carta en la que se puso a disposición del monarca después de una reunión el lunes con el príncipe Hassan, el tío del rey, y otros príncipes, dijo la corte real.

“Me pongo en manos de su majestad el rey … Seguiré comprometido con la constitución del querido Reino Hachemita de Jordania“, dijo el príncipe Hamza en la carta difundida por el palacio.

Un tuit anterior del palacio real decía que el rey había confiado al príncipe Hassan, también ex príncipe heredero, que se hiciera cargo del asunto y que el príncipe Hamza había aceptado la mediación familiar sobre el asunto.

El sábado, el ejército advirtió al príncipe Hamza sobre acciones que, según dijo, estaban socavando “la seguridad y la estabilidad” en Jordania, y luego dijo que estaba bajo arresto domiciliario. También fueron detenidas varias figuras destacadas.

Las autoridades dijeron el domingo que el príncipe Hamza se había puesto en contacto con personas que tenían contactos con partes extranjeras en un complot para desestabilizar a Jordan, un importante aliado de Estados Unidos, y que había estado bajo investigación durante algún tiempo.

El medio hermano del rey Abdullah y ex heredero al trono dijo en una grabación de voz difundida por la oposición de Jordania que no obedecería después de que se le prohibiera cualquier actividad y se le dijo que guardara silencio.

Si bien el príncipe Hamza no es visto como una amenaza directa para el rey, sus acciones sugirieron que quería apuntalar su posición con el público jordano después de ser destituido de la sucesión real.

“Seguro que no obedeceré cuando te digan que no puedes salir, tuitear o comunicarte con la gente, sino que solo puedes ver a la familia. Espero que esta charla no sea aceptable de ninguna manera ”, dijo en la grabación que circuló entre amigos y contactos.

La intriga sacudió la imagen de Jordania como un refugio de estabilidad en el impredecible Medio Oriente.

No está claro por qué el reino decidió tomar medidas enérgicas contra el príncipe Hamza ahora, pero se puso en riesgo cada vez mayor al intensificar las visitas en las últimas semanas a reuniones tribales donde el rey y su gobierno han sido criticados más abiertamente.FOTO DE ARCHIVO: El príncipe heredero de Jordania, Hamza bin Hussein, pronuncia un discurso ante clérigos y eruditos musulmanes en la ceremonia de apertura de una conferencia religiosa en la Universidad Islámica Al al-Bayet en Ammán, Jordania, el 21 de agosto de 2004. REUTERS / Ali Jarekji / Foto de archivo

La ira pública también ha aumentado desde que nueve pacientes de COVID-19 murieron cuando se agotó el oxígeno en un hospital estatal recién construido, lo que puso al descubierto la negligencia atribuida a la mala gestión oficial y la corrupción. Las protestas se disolvieron con gases lacrimógenos.

El príncipe fue a las casas de los que murieron para dar el pésame, con la esperanza de eclipsar al monarca que había ido al hospital antes para calmar la ira, dicen las autoridades. Fue la primera brecha abierta de este tipo en la familia real en muchos años.

FRUSTRACIONES PÚBLICAS

El rey Abdullah destituyó al príncipe Hamza de su cargo de heredero al trono en 2004.

En un video transmitido a la BBC por el abogado del príncipe Hamza el sábado, el príncipe acusó a los líderes de Jordan de corrupción, aparentemente con la esperanza de aprovechar las frustraciones del público.

El príncipe Hamza no es visto como una amenaza para la monarquía, que cuenta con el apoyo del ejército y los servicios de seguridad, pero ha ganado simpatía entre los jordanos escépticos de las acusaciones del gobierno sobre sus vínculos con el extranjero, diciendo que era una campaña para difamarlo.

“Este es un asesinato de personajes sin pruebas”, dijo Ali R. al Tarawneh en un tuit.

Un partidario identificado solo como Razan dijo en Twitter que “no hay nada bueno en un país que encarcela a su príncipe”.

Otros sintieron que solo lo impulsaba la venganza por haber sido marginados y querían ganar popularidad en las reuniones tribales emulando, en tono y lenguaje, a su difunto padre, quien es venerado por muchos jordanos.

El príncipe Hamza es el hijo mayor del difunto rey Hussein y su esposa Noor, quien lo había preparado como futuro monarca. Ha servido en las fuerzas armadas jordanas.

Enfureció al palacio real al tratar de ganarse el cariño de un electorado tribal pobre que ha sentido el impacto de una economía en contracción y la incapacidad del estado para seguir creando empleos que durante mucho tiempo han absorbido a los miembros de las tribus en las áreas rurales y beduinas.

Las autoridades dijeron que entre 14 y 16 personas habían sido arrestadas en relación con el presunto complot.

La agencia de noticias estatal dijo que los arrestados incluían a Bassem Awadallah, un confidente del rey educado en Estados Unidos que se convirtió en ministro de Finanzas y asesor del príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, y el miembro de la familia real Sharif Hassan Ben Zaid.

Los vecinos y aliados de Jordania han expresado su solidaridad con el rey Abdullah por las medidas de seguridad en el reino.

Reuters