(05 de abril del 2021. El Venezolano).- Hoy los deshonestos viajan en primera clase, con una copa de champagne con toda la familia a otros países a vacacionar en un avión privado o de la mejor línea aérea, el que no le guste hombre o dama honesta, agarre sus hijos tome el camino o carretera a pie y lárguese a otro país, a ver si lo aceptan pelado, sin cobres y utilizado los hospitales gratuitos, aguantando los tratos xenofóbicos, en otro país que no los quieren.

Abuelito, papá, hermano, yo mejor los dejo a ustedes largando el forro y me voy a visitar a Alex Saab a Cabo Verde, a ver que se me pega o que hay que hacer para vivir como el, deshonestamente y todos los defienden, que maravilla, eso se llama vivir con bastantes euros y dólares. Quien escribe, es Coronel de la Guardia Nacional Venezolana, con un par de sobrinos que también le inyectaron en la familia la dosis de la honradez, les llaman familiarmente Pilo y Tata, dos coroneles y el otro teniente coronel de la GN, que siendo de los primeros de su promociones, fueron sacado de la lista para el ascenso a General y Coronel, por estar en contra de los deshonestos y no estar incluido en el festín de la droga, de esos buenos oficiales sin maculas y lo “peor” honestos, con padres de excelente conducta con trato similar de honestidad, que le dieron nuestros abuelos y ellos a sus hijos, no lograron llegar a Generales por el hecho de ser honestos y en contra del sistema corrupto, con míseros sueldos de 2, 3 o 4 $ al mes. Mientras que los que tomaron el rumbo del narcotráfico, contrabando de gasolina, oro y otras cosas.

La compra de negocios fraudulentos con mansiones en Europa o América, normalmente en EEUU viviendo la dulce vida. Son generales vendidos al gobierno y resulta que para la gente honesta, nos meten a todos en un mismo saco; abuelo, papá, mamá que hicieron con nosotros, con esa educación. El hándicap o apoyo en eso de ser buen ciudadano, honesto e incorruptible como nos enseñaron, creo que no fue justo, esperar que Dios los castigue a ellos al morir, y nosotros nos castigues por honestos, ya para qué? Dios mío dame un carguito de esos como sea, por aquello de que si no puedes con el enemigo únete a él y no critiques. Porque tendremos Maduro para rato, de eso estamos hartos ya y pelando bolas. Apoyándome en el análisis del Dr. Cesar Vidal, es historia conocida el caso de los países comunistas y socialistas. Como Cuba y otros países americanos, son unos ranchos incluyendo ahora a Venezuela, por más que se analice desde la perspectiva de la Guerra Fría, la dictadura apoyada por unos 40 países que les conviene Venezuela; Rusia en espera del pago de la deuda que tiene con Venezuela y los dejara como a Cuba. China está interesada en Venezuela por las materias primas. Maduro seguirá para rato, porque EE.UU, no actuara porque sus negocios como los de Chevron le deja un ingreso a Venezuela o a Maduro y su combo igual que otros países malignos e interesados y los otros interesados en Uranio, oro, petróleo hierro aluminio y para usted de contar el nuevo producto, solo se consigue en el Congo y en Venezuela en todo el mundo utilizado para las democracias no es verdad por eso Maduro no cae. Desde el 2016 quien está sustentando el país son las empresas transnacionales los de Korea del Norte e Irán buscan publicidad pero no son de cuidado para EEUU., esta dictadura la mantienen unos 40 países democráticos que reconocen a Guaido y a sus Embajadores pero es pura estrategia para que crean y beneficiarse de la materia prima. Lo que permite un ingreso a Maduro para mantener unas Fuerzas Armadas que lo mantengan en el poder, es una jugarreta macabra, siempre he dicho a los que como militar me preguntaban que pensaba .Yo, si EE.UU, intervendrían Venezuela, siempre les dije, lo dudo, cuando lo vea lo creo, panamá era otra cosa, allí intervinieron por el interés en juego, con la unión del pacifico con el Atlántico, eso era otra cosa de valor Geopolítico, geoestratégico y geoeconómico, de los estados unidos, cuando cuba y los misiles dirigidos a EE.UU, sabían que eso se podía negociar como lo hicieron y no irían a una guerra, pero por el canal de panamá irían a la tercera guerra mundial. Continuara