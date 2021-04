(03 de abril del 2021. El Venezolano).- El Hospital Universitario de Maracaibo, estado Zulia, se encuentra ante una infestación de ratas, lo que ha provocado el cierre de una sección del centro de salud que está destinada para pacientes con covid-19, denunció Monitor Salud, una cuenta dedicada a reportar las denuncias de los trabajadores del sector.

“Una invasión de ratas afecta el Hospital Universitario de Maracaibo, donde debieron cerrar un área habilitada para pacientes con covid-19 debido a la gran cantidad de roedores, los trabajadores esperan sea fumigado de inmediato todo el centro de salud”, escribió la organización en Twitter.

En las redes sociales son varias las denuncias sobre el estado en el que se encuentra Maracaibo, las cuales se enfocan en la mal funcionamiento de los servicios de aseo urbano, malos olores y ratas.

Asimismo, la falta de suministro de alimentos y combustible, además de las fallas de los servicio públicos, son algunas de las precarias circunstancias en las que viven los zulianos cada día.

El mal funcionamiento de los hospitales por las carencias de equipos médicos y de limpieza es una realidad que se vive en la mayoría de los centros de salud públicos del país.

Para octubre del año pasado, Monitor Salud reportó que en 83,56% de los centros de salud en Venezuela no disponían de agua, 61,05% no disponía de cloro, 71,6% no contaba con desinfectante y 67,39% de los hospitales no tenían jabón.

En 87,74% de los centros de salud consultados se indicó que se reúsa el tapabocas. En materia de uso de guantes, en el caso de la emergencia, 57,68% no los usa. Igual ocurre en las UCI: 52,02% reporta que no usa guantes.

“La información presentada da cuenta de las condiciones precarias en las que labora el personal sanitario en Venezuela, aquellos trabajadores en cuyas manos se encuentra la salud y la vida de los venezolanos hoy se ven comprometidos en primera persona. Es necesario visibilizar esta realidad, que es anterior al covid-19, pero que con la irrupción de pandemia ha empeorado. Urge tomar acciones para garantizar las condiciones adecuadas en los centros de salud, porque al hacerlo se protege la vida de todo un país”, recomendó la organización.