(31 de marzo del 2021. El Venezolano).- La doctora María Fernanda Correa, profesora de bioquímica e investigadora de la vacuna rusa, afirmó este miércoles en Vladimir a la Carta que la población infectada por el Covid-19 sigue expuesta en un amplio porcentaje a contraer nuevamente el virus.

“Esto no es juego, esto hay que asumirlo con mucha responsabilidad. El lavado de manos es algo que debemos mantener, la distancia social y preferiblemente doble mascarilla,” expresó la ex presidenta del Instituto Nacional de Higinene.

“Tenemos una capacidad hospitalaria comprometida. Hay dificultades para atender todos los casos, hay un incremento que apunta a que se deba a las variantes que están circulando.”

”La vacuna rusa ha demostrado ser una de la más demandadas a nivel mundial.”

Correa aseguró que la vacuna rusa Sputni 5 ha tenido mayor demanda a nivel mundial por su por su diseño. “Es excelente porque involucra una primera dosis utilizando un vector adenoviral que no circula mucho en la población, en donde se han quitado los genes que permiten que el adenovirus se duplique en las células y se ha clonado el gen de la espícula del coronavirus como lo que va a expresarse con ese vector”.

“La vacuna rusa en Venezuela se necesitó cumplir una serie de pasos para ser aprobada por la comisión científica por el Instituto Nacional de Higiene. Han sido pasos bajo una normativa nacional,” agregó.

Además dijo que “pensar que la solución al COVID-19 va a ser la vacunación, es un error desde el punto de vista sanitario. No se sabe si las vacunas van a funcionar a futuro y mañana van a resolver la pandemia.”

Enfatizó que al día de hoy no es posible precisar por cuánto tiempo la respuesta inmune de las vacunas van a generar inmunidad al paciente. Además explicó que, “existen variantes genéticas que te pueden hacer más sensible a ciertas vacunas que otros. No todos van a reaccionar de la misma manera.”

“El proceso de investigación, desarrollo y produccion de las vacunas han sido acelerados, han sido solapadas algunas fases para lograr en un año tener una vacuna, algo que no había ocurrido antes.”

Aseguró que en casos graves de COVID-19 la oxigenoterapia, uso de algunos inmunomoduladores, esteroides y anticoagulantes han sido útiles para mejorar estos cuadros clínicos. “La gotas de Carvativir, no son milagrosas. Son unas gotas que los ensayos han mostrado tener eficacia. Están siendo evaluadas y pronto puestas a disposición de los venezolanos,” agregó.

En relación a tratamientos preventivos dijo que “en este momento no recomiendo ningún tratamiento preventivo ante el COVID-19. “Tomar sol y vitamina D, más vitamina C, guayaba, lechosa… alimentación en equilibrio con ejercicio estimula la respuesta inmune innata,” aseguró.

