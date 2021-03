(30 de marzo del 2021. El Venezolano).- El próximo martes 30 de marzo a partir de las 21:00 horas, horario español, Maroon 5 ofrecerán para todos sus seguidores en todo el mundo un concierto virtual exclusivo que podrá seguirse en streaming a través de la plataforma LIVENow. Una cita en el que la banda liderada por Adam Levine interpretará sus míticos éxitos de antaño y también sus lanzamientos más recientes como ‘Beautiful Mistakes’.

En este show en streaming, la banda ganadora de tres premios Grammy y varios discos de platino ofrece un inmersivo viaje espectacular a nivel visual repasando sus grandes éxitos e interpretando también sus temas nuevos. Tras más de dos décadas tocando para millones de personas de todo el mundo, Maroon 5 promete que esta actuación no se parecerá a nada que hayan hecho antes: un espectáculo global creado en colaboración con la icónica y premiada directora de videos musicales Sophie Muller.

‘American Express UNSTAGED: Maroon 5’ incluirá canciones de los seis álbumes de la banda: ‘Songs About Jane’, el doble disco de platino ‘It Won’t be Soon Before Long’, ‘Hands All Over’, ‘V’ y ‘Red Pill Blues’. La banda también hará un repaso de sus 11 temas que han alcanzado el puesto número uno en las listas de Estados Unidos, entre los que se incluyen ‘Maps’, ‘Animals’, ‘Sugar’ y ‘Girls Like You’.

Este concierto marca, además, el regreso de American Express UNSTAGED en 2021 al que los fans de todo el mundo van a poder asistir a través de LIVENow los días 30 y 31 de marzo.

Las entradas para ‘American Express Unstaged: Maroon 5’ están ya a la venta en LIVE-now.com desde 21,15 euros con packs exclusivos disponibles para titulares de la tarjeta American Express. Los fans podrán ver el espectáculo en los siguientes horarios:

EUROPA

Martes, 30 de marzo

20:00 horas Londres, 21:00 horas Madrid, 22:00 horas Moscú

AMÉRICA

Martes, 30 de marzo

18:00 horas Los Ángeles, 21:00 horas Nueva York, 21:00 horas Lima, 22:00 horas Buenos Aires

ASIA

Miércoles, 31 de marzo

16:00 horas Bangkok, 17:00 horas Manila, 18:00 horas Seúl, 20:00 horas Sidney

Maroon 5 es uno de los grupos de música pop más importantes del siglo XXI. Hasta la fecha, la banda de Los Ángeles mundialmente conocida ha recibido tres premios Grammy, ha vendido más de 75 millones de álbumes, 400 millones de singles en todo el mundo y ha recibido galardones de oro y platino en más de 35 países. También han acumulado más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify y han ofrecido más de 120 conciertos en más de 30 países, con más de 6.750.000 entradas vendidas.

La actuación de Maroon 5 es la continuación de una serie de grandes actuaciones UNSTAGED en 2020, como las de Alicia Keys, Sam Smith, Dua Lipa y Shawn Mendes. La serie American Express regresa por primera vez en 2021, en colaboración con LIVENow, para conectar a los fans con experiencias musicales únicas desde la comodidad de su propio hogar.

Con información de Europa Press