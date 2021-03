(29 de marzo del 2021. El Venezolano).- Este lunes 29 de marzo, Nicolás Maduro sostuvo una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se quejó nuevamente de las sanciones impuestas, destacando que la misma ha disminuido de forma total el ingreso nacional.

Maduro “repudió” la imposición de “medidas unilaterales, criminales, contra los países”.

Según él, “en el caso de Venezuela detalló que estas acciones “han traído consigo la disminución del ingreso nacional en un 99 por ciento”.

“Estas medidas violatorias del derecho internacional son progresivas y sistemáticas, afectan a toda la población venezolana de forma indiscriminada, constituyendo un atentado flagrante contra la humanidad. Desde Venezuela exigimos una vez más el cese de los bloqueos económicos, financieros y comerciales contra nuestros pueblos”, dijo Maduro.

El funcionario chavista, reiteró que se debe proceder a una reestructuración integral de la deuda externa que poseen los países ante la actual pandemia del Covid-19.

“Lo mismo va a pasar en el aspecto económico. No va a haber una recuperación económica global hasta que la última economía del mundo haya superado esta crisis y eso nos obliga a una revisión profunda de las condiciones de la deuda, no solo para la recuperación de la economía, sino para que esta no se vaya a convertir en un arma de control, chantaje y dominación contra nuestros países, a través de una nueva deuda externa que pudiera resultar eterna”.