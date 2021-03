(29 de marzo del 2021. El Venezolano).- La honestidad, no es otra cosa que la recepcionista de la herencia de nuestros abuelos, nuestros padres y hermanos mayores. Para comportarnos honestamente y obtener, dignidad, bondad, rectitud, integridad, decencia, castidad, decencia, pudor recato, virtud, honra, honor, desinterés, compostura. Modestia, el qué dirán, el amiguismo y el compadrazgo. La decencia, la moral, la dignidad, el decoro, el pudor, la castidad. Sirve para… para qué? Será que en el supermercado podemos comprar comida, con un poco de piedad, o con un poco de honradez, conciencia, austeridad, honor, moral, desinterés? No creo que me la acepten a cambio de comida, atención médica, compra de gasolina, casa, vehículos, ropa, calzados, recreación, viajes, calidad de vida. etc. etc.

Mientras que la corrupción no es otra cosa que el antónimo y consiste en el abuso de poder, para beneficio propio, hasta tiene sus apartes puede ser alta, media o baja, según la cantidad que usted logra obtener. Los de gran escala se dan en las altas esferas de gobierno, que involucran la distorsión de la política, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común o sea de los honestos jajajajaja; interactuando con grupos o personas comunes que intentan acceder a bienes y servicios básicos, en ámbitos como: clínicas, hospitales, medicinas, comida, pago de gastos profesionales de la medicina, escuelas, acceso a personalidades del medio deshonesto con poder, militares, policías, gánsteres, narco traficantes, guerrilleros y otros organismos que tal? viven de lo mejor, basta ver una películas, noticias de tv, o de radio y prensa escrita revistas, señalando o publicando la vida en buenas mansiones, lindos carros, viajes a todo el mundo, bañándose en las mejores playas que quiera ir, en los hoteles 10 estrellas, si es que existen, en sus piscinas y balnearios fabulosos, codearse con artistas, gobernantes o por lo menos con los colegas deshonestos, conversando amenamente, sobre las cantidades que cobraron en un contrabando de gasolina o un pase de droga o lo que cobro de comisión en una trácala hecha al país, con ventas de cajas CLAP, distribución de gasolina o su venta para destruir las instalaciones e instituciones beneficiosas del país, al fin y al cabo mi casa en París España, Londres, Estados Unidos, en la Romana o Punta Cana en Dominicana, Cancún en México, Aruba, o ir de compra y recreación en Las Vegas o jugar en los grandes casinos de Europa, Monte Carlo en Mónaco, lo que cobro en una comisión con el gobierno y su delincuencia gubernamental.

Este tipo de personas apoyan un movimiento político hasta lograr que gobierne el más bandido, deshonesto y de menor capacidad o simplemente dictador al fin y al cabo yo solo vengo de dos a dos meses en mi avión particular a recoger el dinero y chequear los ingresos de mis negocios en Venezuela y a los tres días, me regreso de nuevo a la vida aristocrática y ver mi familia que viven allá en los EEUU, Paris, Londres, etc.

En cambio los honestos abuelos, mis padres, mis hermanos y demás familiares, que nos enseñaron a ser honestos, están en su rancho del barrio, sobreviviendo, porque no tienen luz, agua, comida, usando el autobús de transporte público que pasa de vez en cuando, de los dos que hay los demás están sin gasolina o tomar un camioncito 350 de estacas, que con una banqueta ayudan a subir al viejito que quiere ir al centro a ver que consigue para hacer una comida al día. Pero su rectitud y honestidad no le permite cometer ningún acto en contra de nada, ni de nadie, seguirá en su situación, porque si se va es peor.

Continuara