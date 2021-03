EL REMEDIO COMUNISTA DE MADURO ES EL MISMO

Venezuela sigue metida en un túnel del tiempo donde no se avanza…una y otra vez se repite la receta comunista.

Maduro sigue transitando por la vía más rápida para desanimar la producción interna y continuar el desabastecimiento y carencia de muchos bienes, incluidos los que integran la dieta básica: control de precios, control de cambio, violación de la ley de la oferta y la demanda, ataque a la propiedad privada generando inseguridad jurídica, utilizar el SENIAT como mecanismo de presión ante la pretendida “satanización” de la riqueza. Desde el 2017 se sigue jugando a colectivizar la producción agrícola, estatismo de las empresas prestadoras de servicios públicos y aprobación de instrumentos jurídicos punitivos como la Ley contra el Acaparamiento, las comunas, etc. El manual del fracaso de naciones socialistas o con economías fuertemente intervenidas, es la guía y plan de gobierno.

Es totalmente estúpido, señalar como regreso a la economía de mercado, cuando se entregan empresas fracasadas por sus errores, a privados que forman de una u otra manera, parte de su entorno.

Algunas de las sanciones, quizá han precipitado resultados imposibles de evitar. No obstante el desastre nacional tiene el sello marcado de la revolución chavista.

Cuba tiene 60 años de economía fracasada. Nosotros 22. La diferencia es que Venezuela tiene riquezas, recursos, mal administrados, en manos de estas horas de Átila, quienes por donde caminan ni la hierba crece.

El modelo chavista es claro y preciso: Empobrecimiento y destrucción de recursos naturales.

Un país donde el hambre, la angustia y la desesperación son la norma, no piensa, no planifica. Simplemente reacciona. Es la gran ventaja de este brazo extendido de la más sangrienta dictadura de América conocida como Cuba.

Lo paradójico es lo delicado que se manifiestan, al acusarlos de idolatrar al imperio. Se visten como los “ricos” de allá, sus familias viven allá, muchos de sus hijos estudian o estudiaron allá. Para ellos es una ofensa y muestra de resentimiento.

También llama poderosamente la atención que los productos que ellos importan, vienen de economías de mercado, donde el precio no lo regula el Estado sino el capitalismo “salvaje”, resultado de aplicar la ley de la oferta y la demanda. Es decir, son oscuridad hacia dentro y claridad en la calle. A nuestros empresarios les aplican lo que en el exterior exigen.

CAIGA QUIEN CAIGA

A LOS MAESTROS CON CARIÑO: El gremio educativo sigue sin póliza de seguro, hospitalización, cirugía y maternidad. Todo indica que no hay cómo resolver esa situación y no voy a hablar de los sueldos.

INMORALIDAD La del Fiscal del régimen. Pruebas evidencian su presencia en un evento que no cumplía en modo alguno, con las normas de bioseguridad, por cuya inobservancia se procesa a otros. En un país serio, no hubiese sido necesario castigarlo. Él por moral, habría renunciado.

VERGÜENZA La actuación de las FANB al servicio de las cabezas de la guerrilla y no de nuestra constitución. No pierdo las esperanzas de que las legítimas FANB actúen para restablecer el orden jurídico infringido.

IMPERDONABLE Que el régimen obligue a los venezolanos a colocarse la vacuna “cubana”, absolutamente carente de certificación científica internacional y ellos usen la patentada en Estados Unidos. Puedo admitir como lícito el que no se utilice la astrazeneca, de patente inglesa, pues hay opiniones en su contra. Lo que me resulta asombroso y con claros elementos jurídicos que constituyen genocidio o muerte en masa, es que se aplique un “placebo” cubano para complacer nuevamente, a los chulos castristas.

IMPRESIONANTE cruda descripción de la realidad venezolana, ofrece la líder María Corina Machado. Clara su definición de lo que ocurre, del régimen y sus acciones, excelente gráfica del cuadro que promueve una cuestionada elección antes que una auténtica liberación, de la ruta a seguir en economía y en producción. El único detalle es la ausencia de buenos operadores políticos en las regiones, con muy contadas excepciones. Las circunscripciones electorales de importancia están acéfalas.

ZULIA

La pelea política en la región, dentro del chavismo, sigue siendo la comidilla del día. Mientras Willy Casanova intenta imponerse con gestión, Omar Prieto lo hace a través del control. Uno intenta convencer, con muchos criterios que no compartimos; el otro, impone el miedo, la amenaza. Ambos han tenido el mismo tiempo para demostrar. Por sus obras los conoceréis. Lo triste de este episodio es el “papelón” (no hay otro calificativo) que ofrece la autodenominada ALTERNATIVA OPOSITORA, que supuestamente representa la MUD. El Nuevo Tiempo, a falta de liderazgos, de ausencias de su máximo y solitario líder, acude a reinventar a un coautor de la tragedia nacional: Rodrigo Cabezas. Lo cargan como la reina de una feria, recorriendo todo el Zulia. ¿Será que de verdad lo piensan lanzar de candidato a la Gobernación? Él y el legislador Eduardo Labrador fueron el soporte de quien hoy, a golpe y porrazo impone (no ejerce) la autoridad. En particular, los quiero escuchar arrepintiéndose de apoyar y ser parte del gobierno del autor principal de la destrucción de Venezuela Hugo Chávez. Los quiero escuchar diciendo lo mismo sobre Omar Prieto. Caso contrario, es para mí imposible creer en su arrepentimiento. Todo el mundo tiene derecho a cambiar y solo los tontos no lo hacen, decía el difunto Teodoro. También tienen que esperar y hacer fila mientras dure el juicio popular. Esperemos que Rosales regrese de su largo viaje y nos explique cómo es eso de que ahora hay Nuevos Tiempos Rojos…

Por otro lado, muchos aspirantes surgen con candidaturas folclóricas, sin ningún peso ni apoyo popular. En Machiques, vuelve a sonar la candidatura de Vidal Prieto y en segundo lugar aparece como opción Liz María Márquez. Betty Zuleta sigue teniendo el control del aparato chavista. En Miranda pareciera haber acuerdo en el chavismo para una candidatura de consenso. En Lagunillas, plantean en la oposición ir a primarias para tener un solo candidato. Aunque usted no lo crea, Mervín Méndez vuelve a sonar. Marianela Fernández sigue en el “autoexilio” y por los vientos que soplan será candidata en algún condado de Atlanta pues gracias a su hijo pudiera adquirir, la nacionalidad estadounidense, yo no lo creo, no obstante muchos lo aseguran. En Colón, un empresario independiente es señalado por muchos como opción opositora. Y en Francisco Javier Pulgar, Rafael Bracho de encargado luce titular, para terminar y empezar un nuevo período. En Sucre, la constancia es superior al talento como decía Bolívar y todo indica que es la oportunidad del popular “Gulliver” Antúnez.

A nivel del estado, Voluntad Popular ni en papeles existe. Solo queda en primer lugar Primero Justicia y luego Un Nuevo Tiempo. AD, bajo el mandato de Juan Carlos Velazco no dejará de ser lo que es: una referencia meramente histórica, donde no prevalece la meritocracia sino la gracia que se le haga a Ramos Allup. Del bando de Bernabé, matemáticamente ese sector es un CERO A LA IZQUIERDA. Sin ninguna presencia de importancia o fortaleza que merezca llamar la atención.

ÚLTIMA HORA: Estando de visita en Tampa, Florida, conozco a una persona que me comenta la conversación de otro. En resumen, averiguan el tema de los suministros, para hacer del Centro Clínico La Sagrada Familia, el primer hospital comunitario del país. También se menciona que escuchó al aludido afirmar la confiscación de un medio de opinión, pues su dueño será condenado por el delito de instigación al odio.

CARABOBO

Un auténtico zoológico electoral ofrece este estado. Animales fieros, mansos, domésticos y especies en extinción. También hay animales “raros”.

Veo el lago de Valencia y recuerdo a Fernando Salas. Él insiste en que no va porque no cree en el proceso.

Aún unida, la oposición tiene serios problemas de liderazgos. No lo hay. Ante ese vacío, el “chupasangre” y otras pociones de Lacava luce inmenso, solo en el campo de Carabobo, sin tener con quien pelear.

No hay fuerza en Valencia, ni en Naguanagua, ni en San Diego, para asumir ese reto.

La alianza del Cambio gatopardiano del lobo con piel de pastor, no tiene intenciones de ceder ni de declinar. Dólares tiene. Él o Rubén Limas serían los candidatos. Del G4, si se deciden podría ser Antonio Ecarri Angola y faltaría por saber qué haría el clon de PJ, Primero Venezuela, Voluntad Popular versión Chavista y Venezuela unida.

¿Qué hará Carlos Lozano, apoyado por Henry Ramos, Rosales y López?

Ecarri es cuñado de Alejandro Feo La Cruz, única autoridad de VP reconocida por la cabeza del interinato.

El profesor, secretario de la Universidad, Pablo Aure, algunos lo mencionan como candidato. ¿Tendrá eso algo que ver con la renuncia en masa de 150 dirigentes de Vente Venezuela en Carabobo?

MIRANDA

Carlos Ocariz no haya donde llorar…le ha puesto vela a todos los santos. Se prepara a participar en la liturgia de la semana mayor, esperando la bendición del PAPA AMARILLO Borges. Al parecer no se la dará. Por otro lado, el Martín Lutero de Capriles, construye su propio pontificado. Ocariz sería bien recibido si jura ante la piedra filosofal y hace como los católicos franceses cuando llegaron los vikingos a sus templos en París.

Capriles tiene un plan. Un sector de políticos en Estados Unidos, aún lo oyen y quizá intercedan por él, siempre y cuando no rompa el esquema del actual gobierno en materia de política internacional.

CARACAS

Hasta el presente el único que ha dado la cara por la oposición política, para bien o para mal, es el Goyo Caribas de UNT. Suenan otros liderazgos, fundamentalmente independientes, sin embargo, la carencia política es total.

