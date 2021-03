(28 de marzo del 2021. El Venezolano).- De par en par les abrió Hugo, el felizmente difunto Chávez a los terroristas, paramilitares, guerrilleros de todos los rincones, las puertas de nuestro país y esto en el amplio sentido de la palabra. Les abrió instituciones, puertos, aeropuertos, riquezas, les entregó nuestra soberanía pues, nuestro mayor tesoro.

Muchas veces lo dijo, lo sostuvo “las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos”..y por si eso es poco también pidió a los gobiernos del mundo “retirar a estos rebeldes guerrilleros de la lista de organizaciones terroristas”, lo que muchos no sabíamos era que a estos querubines, el belcebú de Sabaneta les tenía reservada ya nuestra hermosa rica y próspera patria para dárselas en bandeja de oro. Sus marrulleros herederos, dieron continuidad a esta práctica de doblegarnos y bajar la cabeza ante estos nuevos dueños de Venezuela, el país más rico de América Latina.

Para esto prostituyeron a las Fuerzas Armadas tal como cuando nos colonizaron a partir de 1492, dándole a la oficialidad espejitos y baratijas para mantenerlos sometidos y obedientes a la tiranía narcocubana terrorista y sus aliados.

El pasado domingo 21 de los corrientes todos los portales de noticias registraban el supuesto enfrentamiento entre el ejército Venezolano y algunos disidentes de las FARC (guerrilla colombiana) en la frontera del estado Apure con Colombia. En el mundo de la tecnología, cibernetica, redes sociales, nos permite investigar mucho más y llegar más cerca de la verdad pues los sucesos se registran en vivo y se reportan en el momento en el que suceden, los conoce todo el mundo en cuestión de segundos. A los gobiernos maulas del planetas ya se les hace mucho más difícil manipular, mentir en cualquier acontecimiento que los comprometa y deben actuar con mucha transparencia, pero en el caso de la narcotiranía Venezolana quienes no tienen padrote para mentir deliberadamente, su gran dosis de cinismo o care’ tabla es más grande que la catedral de Maturín.

El comunicado de la narcotirania a la opinión pública en dónde anunciaron la muerte de dos oficiales de las Fuerzas Armadas y 32 supuestos irregulares detenidos, los delató porque no señalaron con cuál grupo subversivo se enfrentaron ya que fue el ejército venezolano quien atacó a un campamento de la FARC plenamente identificado dirigido por el guerrillero Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, jefe de una facción que está enfrentada a muerte con el sector comandado por Jesús Santrich e Iván Márquez, los jefes de la que han denominado como La Nueva Marquetalia y son los incondicionales amigos de Nicolás Maduro y sus amos Cubanos. O sea, podemos afirmar categóricamente que el ejército venezolano actúa como tonto útil o como ejército privado de Jesús Santrich e Iván Márquez al servirles de frente de choque contra sus excompañeros de malandraje, que vergüenza.

La degradación e inmoralidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas Venezolanas ha llegado a tal nivel que solamente atacan o combaten a ciertos grupos disidentes de las FARC y se involucran descaradamente en una pelea de NARCOS para tratar de liberar un territorio super estratégico por los grandes sembradíos de cocaína y en dónde se procesa a gran escala y que necesitan Santrich y Márquez, ese espacio es un gran corredor, ya que en el estado Apure se calcula que existen unas 100 pistas clandestinas de aterrizaje para sacar la droga a Centroamérica, México y el resto del mundo.

Por no perder la costumbre, el títere de la defensa, Vladímir Padrino López acusó a las ONG’s de caer en el juego de las redes sociales, “pretendendiendo cambiar la realidad y deslegitimar la acción de la FANB ” sobre lo acontecido en el enfrentamiento o ajuste de cuentas entre los socios de Maduro, lo que ocasionó un movimiento masivo de venezolanos a Colombia huyendo de ese desastre adicional que causaron en esos pueblos de la frontera venezolana. Nada es cierto según este payaso, indigno oficial de nuestro ejército, las fotos, videos, testimonios de afectados son montajes de las ONGs.

Podemos deducir que la operatividad de las Fuerzas Armadas Nacionales se ha reducido a tal magnitud que tuvieron que mandar refuerzos de los cuerpos policiales como el FAES, y lamentablemente cada día se nota la desintegración de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Es dantesco ver en todas las redes sociales los testimonios de los habitantes del estado Apure en la zona de conflicto en donde denunciaron, saqueos, allanamientos, robos, agresiones, detenciones arbitrarias, violaciones masivas, asesinatos ejecutados por los militares y cuerpos de seguridad venezolano, aprovechando todo este zafarrancho creado por intrusos con licencia para gobernar en nuestro país.

Ante la historia ha quedado bien claro que desde la época del intergaláctico Chávez, cuando se le dió luz verde al narcoterrorismo en todo el territorio venezolano y estas son las consecuencias. Piensen ustedes lectores, si además para rematar el extranjero narcocriminal y usurpador de Nicolás Maduro quien le dió la bienvenida en cadena nacional al afirmar que ” Iván Márquez y Jesús Santrich, Timochenko, Catatumbo son líderes de paz”.

Todo el mundo sabe que son terroristas, violadores, secuestradores, traficantes de niños poniéndolos a manipular armas desde pequeños, extorsionadores, criminales y que son los grandes expertos en narcotráfico.

En mi reflexión desde la cárcel del exilio confirmo que las ansias del poder han pervertido toda institucionalidad y todo estamento, ver qué quien tiene el control de nuestro país es la crema y nata del comunismo mundial cada vez en mayor expansión, me produce pánico y me reafirma que no podemos rendirnos, que cada segundo de mi vida será para repetir y denunciar que está plaga solo sale del poder a plomo limpio y sin consideraciones, pues ellos son los principales violadores de derechos humanos conocidos. Mi fervorosa cantaleta por la paz y la libertad de Venezuela continúa con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA .

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

