(26 de marzo del 2021. El Venezolano).- Como he desarrollado en artículos anteriores, para enfrentar la incertidumbre, los dueños de negocios deben imaginarse diferentes escenarios, estudiar sus impactos sobre el negocio y formular estrategias y tácticas para cada escenario con cabeza fría antes de ocurran los mismos. De esta forma tendrán un mapa, una brújula que los guíe en momentos de muchos estrés y posiblemente desesperación. Las malas decisiones son directamente proporcionales a la desesperación con que se toman las mismas.

Esto lo he comprobado con mis clientes, mis estudiantes y en mis proyectos profesionales. En mi experiencia cuando me prepararo para una situación inesperada, difícil y de mucho estrés, el plan que definí con cabeza fría anticipándome a la situación me ha mantenido enfocado y me ha permitido mantener el norte en momentos muy difíciles enfrentado la situación profesionalmente y no con angustia y estrés. En otras ocasiones en las que no he tenido un plan definido, el estrés, las dificultades y otros factores han empañado mi percepción y he cometido errores importantes que me han costado tiempo, dinero y paz mental por no tener una brújula con un mapa claro de que hacer.

En este artículo me voy a basar en una teoría de la Consultora Gerencial McKinsey & Co., que voy a modificar para adaptarla a la época que estamos viviendo en este momentos de un posible rebote del coronavirus.

Según las teorías de la consultora el grado dos de incertidumbre está representado por escenarios futuros excluyentes, en otras palabras, que sólo puede ocurrir uno de escenarios a la vez. Si ocurre el un escenario, no ocurre el otro. Hay que hacer estrategias diferentes para cada escenario como que el otro no existiera.

Voy a modificar esta teoría y usar solo dos escenarios posibles. El mejor y el peor escenario que pueda pasar para el negocio. Estos escenarios no son los mismos para todos los negocios.

Por ejemplo, para un fabricante de tapabocas o una compañía de entregas a domicilios el mejor escenario en un fuerte brote del coronavirus.

Para los parques de atracciones de Orlando, como Disney World, o un una compañía de cruceros el mejor escenario es que todo vuelva a la normalidad.

Después de identificar esos escenarios, los dueños de negocios deben desarrollar una estrategia con tácticas y acciones definidas para cada uno.

Si los dueños de negocios identifican bien su mejor y su peor escenario. Desarrollan estrategias, planes y acciones, para cada uno, se estarán preparándo para el escenario futuro que ocurrirá porque el mismo estará en algún punto entre el mejor y el peor escenario que desarrollaron. Solo tendrán que hacer un híbrido de sus planes para enfrentar el escenario futuro.

En futuros artículos seguiré desarrollando estas teorías. También compartiré herramientas que he aprendinfo en mi proceso de transformación para prepararnos mental y emocionalmente para usar este modelo.