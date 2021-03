(24 de marzo del 2021. El Venezolano).- EL PEOR ENEMIGO DE PETRO El peor enemigo de Gustavo Petro es el mismo . su lenguaje gestual , su egolatría y narcisismo , su buen concepto de sí mismo , muy próximo al síndrome de hubris , convierte en misión imposible su pretensión a la presidencia de la república por la izquierda de Colombia… A este propósito se suma el nefelibata oportunista de Roy Leonardo Barreras Montealegre quien aspira ser su vicepresidente para conservar su curul como senador…

Gracias a Vicky Davila , Petro se desenmascaró …. en efecto , tras manifestar que en su política hará impulsar el capitalismo productivo , que no definió , lanzó una fuerte amenaza contra Luis Carlos Sarmiento Angulo y la banca privada , como queriendo retrotraernos subliminalmente al dia en que los integrantes del M19 secuestraron a Camila Michelsen , hija del banquero Jaime Michelsen Uribe y que tuvieron escondida por más de 2 largos años en una oscura cueva , acompañada por un bombillo … eso sí , con su alma de sofista planteó acabar de tajo el extractivismo de las energías fósiles (que le producen al país cerca de 60 billones ) , el intervencionismo del Estado en la economía …

Como lo describe magistralmente el profesor Eduardo Mackenzie ” ante la firmeza de Vicky , terminó por derrumbarse y rascándose la cabeza y mirando el techo , mintió de manera profesional , cortó la comunicación con ella , no sin antes hacer una pavorosa apología de la lucha armada , de la matanza cometida por el M19 en el Palacio de Justicia , para finalizar santificando a Santrich y a Narcotalia , ….”

Por eso no me extraña que el señor senador Petro sea ajeno y complaciente con el proyecto de ley de Mercado de Capitales que quiere cercenar la Ley 100 de pensiones con orangután a la vista y el silencio cobarde de muchos , según denuncian el ex parlamentario y gerente del Partido Conservador Elias Radd y el abogado de los pensionados Oscar Ivan Palacio Tamayo…

Todo lo anunciado por Petro en esa enorme entrevista a Vicky Davila , son mensajes subliminales a Bolívar para que los entienda Santander , lo padecen Venezuela , Cuba y Nicaragua , países no viables ni económica ni socialmente , sumidos en la extrema pobreza y en la supresión de todos los Derechos Humanos . Además , como si lo anterior fuera poco , en el Derecho a la Rebelión justifica a Santrich , como enalteciendo subliminalmente la amenaza a la propia Vicky Davila y a Claudia Gurisatti , diciendo que tiene que volver al Narcotráfico para comprar armas , el barquero confirma con esto la animadversión que sentía por Petro el maestro Carlos Gaviria Diaz y que fue recordada por el escritor Héctor Abad Faciolince

Petro pertenece a una organización que violando el Derecho Internacional Humanitario secuestro y asesinó al líder sindical , José Raquel Mercado Martinez , que dirían de esto nuestros verdaderos líderes sindicales Julio Roberto Gomez , Tulio Cuevas , Don Antonio Diaz Garcia nuestro ministro obrero , porque los demás se convirtieron en oligarcas del overol y la brocha como tan acertadamente los llegó a calificar el exministro Rodrigo Marin Bernal , al referirse a Lucho y Angelino Garzon burócratas de la clase trabajadora compañeros de Petro…

También violando el Derecho Internacional Humanitario se tomaron y destruyeron el Palacio de Justicia , en un acto demencial asesinando los más preclaros , valientes e insobornables magistrados , en la primera semana de noviembre del 85 , todo con el fin de evitar el conocimiento de la sentencia sobre la extradición y hacerle un mandado a Pablo Escobar el más tenebroso asesino de que se tenga historia… Recordemos que hicieron del secuestro una industria criminal , cuando asesinaron a Nicolas Escobar Soto , presidente de la Texas , no parpadearon en secuestrar al inmolado líder Alvaro Gomez a quien ocultaron en un hueco de tres metros de profundidad denominado cárcel del pueblo…

Según el más reconocido analista Luis Fidel Moreno Rumié , hay que entender que cuando Petro habla de Democracia se trata de Partido Único . ósea del gobierno de el y de su camarilla …cuando habla de igualdad equivale acabar con la producción y volver a todo el mundo pobre , para que podamos subsistir con la cartilla de racionamiento y cuando habla de derechos , se refiere a los que él quiere dar

Ahora bien según Datexco , Petro con el 21% marcha adelante en las encuestas , faltando 13 meses para las elecciones , pero nadie se percata de su imagen desfavorable que bordea el 54% , solamente superado en desprestigio por su correligionario Roy Leonardo Barreras Montealegre con el 59% y por Vargas Lleras con el 66% ,… falta sensatez señores , recuerden que Uribe partió del 2% del que todo el mundo dice haberlo conocido…

Como si lo anterior fuera poco anunció sin sonrojarse que necesita 3 periodos presidenciales a la manera Chavista , osea que nunca se bajara de la silla presidencial al peor estilo de su camarada Fidel Castro Roux …cual es su asesor ???

Ahora resulta que Petro también resultó contagiado por el Covid , como cuando se inventó un tratamiento médico en Cuba que él mismo ni se lo creyó…Hasta cuando señor hasta cuando…a Petro no se le pueden creer ni las mentiras

