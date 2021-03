(21 de marzo del 2021. El Venezolano).- Es probable que esté equivocado, si eso puede ser, siempre he pensado y lo he escrito, que el ex Presidente Trump, no fue muy sincero cuando afirmaba que convertiría a los Estados Unidos de América, el país que él presidia, en la piedra angular real y efectiva de las aspiraciones de toda la nación en el proceso de recuperación de Venezuela como país.

Trump es de verdad muy curioso, de una parte llama criminal a Maduro y le pone precio a su cabeza y de la otra parte es un partner de Putin que gobierna “”Manus Militari”” la Rusia, uno de los tres países importantes que sostienen a Maduro. Pero los anglo parlantes dirían: ”” Something is Wrong “”, ya que esa alegría y optimismo de muchos venezolanos por Trump me late que no se justificaba.

Por el resultado los conoceréis [San Mateo 7, 16). Entonces veamos ahora la célebre declaración de Trump a la periodista venezolana Carla Angola, quien siendo el Presidente de los Estados Unidos de América, y por consecuencia el hombre más poderoso del mundo. Esta declaración la realizó en New York durante la Asamblea General de la ONU el 26 de Septiembre del año del 2018. Remarco que era a menos de la mitad de su mandato. Veamos que sucedió ese día.

“” Trump se detiene ante la lluvia de preguntas que le formulaban en ese momento los periodistas: ¿Presidente cuales opciones estarían estudiando los Estados Unidos para ayudar a poner fin al caos en Venezuela? Y responde con tono dramático: “” Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes””, en ese momento la reportera venezolana le repreguntó: Todas Presidente? Y Donald volteo y mirándola fijo a los ojos le respondió: Si todas absolutamente todas, pero no se detuvo ahí, continuo: “Y ya saben lo que quiero decir con fuertes “”, afirmó en referencia tácita a una posible intervención militar estadounidense “”.

O sea que eran dos años y cinco meses antes de que finalizara su periodo constitucional.

Si lo acepto, es verdad, esa declaración nos llenó de optimismo y con nuestras mentes y corazones nos trasladamos a los últimos días de la segunda guerra mundial en el cual nos veíamos en el espejo igual a los franceses de la Normandía , cuando vitoreaban a los gringos con el uniforme de libertadores y las bellas francesas se subían en la parte delantera del tanque de guerra con estrella blanca, para la foto de la posteridad.

Pero eso nunca ocurrió y me temo que esa opción nunca estuvo sobre la mesa.

¿ Pero es que Mr. Trump lo quería hacer y no pudo? ¿ Es que los vínculos con el Presidente Putin eran tan fuertes que cualquier iniciativa de fuerza pudo ser bloqueada por los intereses de la Federación Rusa los cuales coincidían con los del Presidente Trump ?. Pero no obstante esto, creo justo otorgarle al Presiente Trump el beneficio de la duda. E igualmente imperativo es reconocerle al Ex, ya que fue él quien puso nuestra crisis por vez primera y con fuerza sobre el tapete internacional. También le puso precio a las cabezas de los protagonistas principales de la banda de Miraflores, Eso fue y es un gran golpe en la cara de esos malhechores.

Nombró un veterano diplomático, uno de aquellos que tenían experiencia en el juego fuerte como lo es el embajador Elliott Abrams, quien durante la administración republicana del Presidente Reagan fue pieza clave en el “” Affaire Irán-Gate”” [1985-1987]. El embajador Elliott Abraham es de común criterio que trató y realmente trabajó para que a través de las sanciones el régimen de Maduro se ablandase. Pero desafortunadamente para el pueblo venezolano el resultado no fue halagüeño. Pero la pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: es cierto que Putin y Trump mantenían o mantienen intereses en común? Noticia esta no nueva, ya difundida durante la campaña electoral del año 2016.

Y si así era, como verdaderamente podríamos creer que todas las opciones estaban sobre la mesa? Perdónenme amigos Trumpistas criollos, pero me parece que como buenos venezolanos ahí también caímos por inocentes.

En los últimos dos días ha surgido algo de sumo interés para la geo política, lo cual me parece que la crisis venezolana podría ser, y así lo espero, parte de este nuevo caso de política internacional. Con el endurecimiento de las relaciones entre Washington y Moscú, ¿El Kremlin estaría dispuesto a negociar las cabezas de Maduro y Padrino López como parte de una hipotética negociación?

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar, Marzo del 2021