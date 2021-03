(21 de marzo del 2021. El Venezolano).- Aun cuando los principales culpables de nuestra situación, somos los malos ciudadanos y los piratas seudos políticos venezolanos, nuestro comportamiento, pretensión y conductas administrativas, nos llevarían al doloroso hoy, como decía, el padre y creador de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonzo. Abogado, diplomático, político, profesor universitario y ministro de fomento. Nace el 3 de Diciembre de 1903. En la Georgetown University Hospital de Washington D.C. Estados Unidos. Autor de la frase “EL EXCREMENTO DEL DIABLO. El Petróleo, un recurso no renovable, que nos dio hasta hoy para gastar, dar, prestar, vender, comer y hasta comprar conciencias, eso era tan cierto que Arturo Uslar Pietri, venezolano, abogado, periodista, filosofo, escritor, productor de televisión y escritor. Considerado uno de los intelectuales más prominentes de Venezuela, quien vaticinarían, hace casi cuarenta años atrás, que de no SEMBRAR EL PETRÓLEO, muy pronto estaríamos, pasando hambre, tomando sopa en las plazas y al frente de las Iglesias, ya está sucediendo. ¿Eran brujos, videntes, Sabios, Analista o simplemente, seguidores y observadores, de nuestros cuestionados políticos y de la idiosincrasia venezolana. La mala administración deja mucho que decir. Estos dos insignes venezolanos, quienes veían venir ayer, esto que sucede hoy, nos sacan de quicio, nadie hizo caso, sus intereses estaban por encima de lo demás. Normalmente los jóvenes y pocos conocedores de la historia y sus vivencias, creen saber más, que los abuelos, padres y maestros, se dan el lujo de no escuchar las experiencias de los viejos estudiosos venezolanos y aprender de los ejemplos de otros países. Hoy estamos pagando esa ligereza, por decirlo de alguna forma, he acá lo sucedido, convertidos en un estado ignaro de Satán, pueblo de la inanición, como diría Udon Pérez, pobres venezolanos hambrientos, haciendo lo que no era nuestra experiencia, comer residuos de la basura y buscar donde ir, para subsana, resarcir o remediar la situación creada por los políticos de pacotilla, viendo como única salida, mudarse a otro país a soportar la incomprensión y xenofobia, que con desprecios y agresiones soportan ese éxodo, en una diáspora de más de cinco millones de venezolanos en pobreza crítica. Porque nunca supimos entender, indagar y cumplir por lo menos a medias el significado de lo que decían Juan Pablo Pérez Alfonso y Uslar Pietri, la prepotencia y posibilidades económicas del momento, nos convirtieron en un grupo de ricos pobres de dinero, mente y alma, dejándole las ocurrencias y toma de decisiones a un grupito de imberbes políticos, que se hicieron millonarios, profesión confundida como sinónimo de robo y mala administración, convirtiéndonos en unas piltrafas humanas, pedigüeños y hasta ladrones, execrados por los presuntos hermanos extranjeros. PROHIBIDO OLVIDAR.