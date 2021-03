(20 de marzo del 2021. El Venezolano).- El 19 de marzo se estrenó «The Falcon and the Winter Soldier», el relevo de WandaVision, en Disney+. Existe la duda de si la nueva serie del universo Marvel es tan experimental como su predecesora o si continúa con los cánones que ya hemos visto en el cine, antes de la pandemia.

Para responder la pregunta, podríamos ubicarnos, primero, en la sinopsis: «Después de los eventos de ‘Vengadores: Endgame’, Sam Wilson/Falcon y Bucky Barnes/Soldado de Invierno se unen en una aventura global que pondrá a prueba sus habilidades y su paciencia». ¿Qué significa esto?

Por lo que hemos visto en los tráilers y lo que se ha colado en webs especializadas, se intuye que la historia recorre un camino posterior a lo sucedido a Iron Man y Capitán América. Digamos que hay un mundo en el que se necesitan nuevos referentes heroicos. Pero, ¿por qué la sinopsis habla de poner a prueba habilidades y paciencia? Para responder esto, debemos entrar en la especulación, pero echando mano de lo que la propia serie ha anunciado.

Por lo que sabemos, tanto Sam (Anthony Mackie) como Bucky (Sebastian Stan), no terminan de acomodarse en sus roles, cuando ya deben enfrentarse al villano Barón Zemo (Daniel Brühl) y otro personaje con una ética equidistante al Capitán América original: John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell).

¿Quiénes son Walker y Zemo?

Si han visto «The Boys», la maravillosa serie de Amazon Prime, John Walker les resultará familiar y eso es porque, cuando se convierte en US Agent, se parece a los héroes que no tienen conflictos morales. Walker creció idolatrando a su hermano mayor Michael, que fue sido asesinado durante la Guerra de Vietnam. Luego se convierte en un súper patriota, que defiende los «verdaderos ideales» de Estados Unidos, desacreditando públicamente al Capitán América. Es un superhéroe pragmático y nada idealista.

John Walker hizo su debut en Capitán América #323 de 1986 y forma parte de una tendencia en década de los 80, cuando Marvel reemplazó a los héroes icónicos con nuevos rostros (James Rhodes como Iron Man, Eric Masterson como Thor, etc.).

De hecho, cuando Capitán América abandonó su identidad debido a la manipulación de Red Skull de la Comisión de Actividades Sobrehumanas, Walker asumió este rol, moderando su discurso y usando uno de los primeros trajes de Steve Rogers.

La presencia de Walker, se cree, activará la línea argumental sobre la resistencia de algunas personas a que el nuevo portador del escudo que llevaba el antiguo Cap, sea negro. Incluidas las fuerzas militares.

El Barón Heinrich Zemo, por su parte, apareció por primera vez en 1964 como enemigo del Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. Era un científico nazi, que desarrolló armas muy avanzadas para Alemania. Se escondía tras una capucha púrpura para ocultar su identidad.

Han existido varios Zemo (padre, hijo e impostor) en los cómics. En el mundo de Marvel, vimos al hijo de Heinrich, Helmut (Brühl), orquestar la ruptura entre los Avengers en «Captain America: Civil War».

¿Es parecida a WandaVision?

No. Al menos eso dicen los críticos que han visto el primer capítulo.

Peter Scieretta, de SlashFilm, explica: «El primer episodio de Falcon y and the Winter Soldier’se siente como una película Marvel de una gran manera, mucho más que WandaVision. La primera escena parece una enorme escena de acción del MCU y no una pelea de televisión, la historia parece tener consecuencias significativas en el MCU».

«El primer episodio de ‘Falcon y and the Winter Soldier’ está lleno de la acción que esperas de una película del MCU. Pero para mí lo mejor fueron las escenas más tranquilas que muestran a Bucky lidiando con su pasado y a Falcon tratando de resolver su vida tras el ‘blip’. Grandes pulgares arriba», dice Steven Weintraub en Collider.

«A los fans de Marvel les ENCANTARÁ el estreno de #FalconAndWinterSoldier. Si bien no es tan creativo como #WandaVision (todavía), me impresionó cuánto profundiza en la psicología de ambos protagonistas, explorando una faceta diferente del dolor y el trauma. Las películas podrían aprender mucho de esto», escribió David Opie de Digital Spy.

Mike Ryan de Uproxx: «Vi el primer episodio de Falcon and the Winter Soldier. ¿Hasta ahora tan bueno? Es difícil de decir después de un episodio, pero soy un gran fan de Falcon, así que me alegro de que esto exista. También aparece un personaje que es un momento definitivo, «Ohhhh, de eso se trata esta serie».

«Es sólido. Definitivamente más sombrío y dramático de lo que lo esperaba (lo cual es bueno), pero también tiene la mejor escena de acción de Falcon hasta ahora. Buena mezcla de acción e historia», reflexiona Eric Davis de Fandango.