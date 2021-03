(19 de marzo del 2021. El Venezolano).- La empresa Matchroom Boxing anunció que el combate unificatorio entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el británico Billy Joe Saunders por los títulos del Consejo, Asociación y Organización Mundial de Boxeo (CMB-AMB-OMB) se realizará definitivamente el 8 de mayo en el Dallas Cowboys, el AT&T, en Arlington, Texas con difusión de DAZN.

“Queremos unificar la división, él es un campeón mundial, queremos ir a por ello y tenemos que hacerlo”, dijo Canelo (55-1-2, 37KOs) sobre Saunders.

“Es un peleador muy difícil y tiene un campeonato, la OMB”, agregó.

Saunders (30-0 14 KOs) pondrá su faja de la OMB por tercera vez, después de enviar recientemente a Martin Murray al retiro.

“Canelo, estoy listo para el rock and roll”, dijo Saunders. “Tienes que atreverte a ser grande y no vas a ser un gran si no derrotas a los grandes.

“Creo que soy el único con el juego de piernas, el conocimiento, las habilidades, la mentalidad y el cerebro para abrir esa puerta en Canelo.

“Es el hombre principal en el deporte y el rostro del boxeo. Hay que respetarlo, no ha esquivado a nadie, ha golpeado buenos nombres, pero nadie es imbatible, y creo que tengo las herramientas para vencerlo si las uso correctamente y si sale el plan de pelea, creo que funciona”, agregó el británico.

El combate se celebrará en el marco de las fiestas patrias mexicanas y constituye en segundo de los cuatro combates que ha dicho el mexicano que quiere efectuar en este 2021.

El “AT&T Stadium” no tendrá todas las restricciones de capacidad relacionadas con COVID-19. El estadio de los Cowboys probablemente estará configurado para albergar entre 60,000 y 70,000 fanáticos para este evento de boxeo. El estadio tiene una capacidad total de 100,000 fanáticos.

Boxeoplus