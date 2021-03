(16 de marzo del 2021. El Venezolano).- José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, afirmó este martes que en toda Venezuela solo hay 140 camas disponibles de terapia intensiva para atender a los pacientes contagiados de covid-19.

Olivares, nombrado por Juan Guaidó como comisionado de la Salud, señaló durante la sesión parlamentaria de la Comisión Delegada que 80% de las Unidades de Cuidados Intensivos en el país está ocupada.

“Dejando tan solo un margen muy pequeño para salvarle la vida a los venezolanos. Está colapsado el sistema público y privado de atención en Venezuela”, manifestó.

Dijo que hospitales emblemáticos como el Miguel Pérez Carreño y el José Ignacio Baldó, conocido como El Algodonal, no hay ventiladores para atender a los contagiados.

“Lamentablemente el resultado se mide en vidas, en personas que ya no están con nosotros, en personas que dieron su vida y aún Maduro que sigue tratando de imponer una falsa normalidad para seguir llevando adelante sus planes políticos y económicos”.

El diputado, exiliado en Colombia, afirmó que un año después de que llegó la pandemia a Venezuela no ha habido ningún tipo de mejoría, aumento de capacidad o instalación de nuevas camas de terapia intensiva en ningún hospital público de Venezuela.

“Debo recordar cuando puso a un reguetonero (Antonio “el Potro” Álvarez) como jefe de la salud de los venezolanos en el Poliedro de Caracas, un negocio. Montaron unas carpas, unas camillas, se robaron esos reales y ahí están abandonados todos esos equipos como un negocio más para Maduro y su entorno”.

Puntualizó que la mayor capacidad hospitalaria de Venezuela está en la Gran Caracas y que tan solo en la capital y Miranda hay 33 ventiladores para la atención de los pacientes con covid-19.

“Estamos hablando de una de las mayores concentraciones de población del país con la mayor oferta hospitalaria de Venezuela. ¿Qué quedará para Chaguas, para los llanos, para los andes, para Zulia, para nuestras costas?”, preguntó.

Dudó de que el aumento de casos de coronavirus reportados se debe a la detección de la variante brasileña: señaló que se debe a la flexibilización que el régimen de Nicolás Maduro estableció para la celebración de los carnavales, en febrero pasado.

“Que le eche cuento a otro, porque es la irresponsabilidad de los carnavales, de querer poner en Venezuela una parranda sobre los cadáveres de médicos y cientos de venezolanos. No es ningún efecto de la variante brasileña, sino de la improvisación, de no hacer pruebas PCR, de no utilizar las máquinas que se compraron vía Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud con donaciones”, expresó.(