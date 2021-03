(16 de marzo del 2021. EL Venezolano).- Leopoldo Martínez, abogado y miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata de EEUU​ afirmó que “el Presidente Biden tiene muy claro que hay que armar una coalición multilateral”, para sacar a la dictadura madurista.

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista para el programa El Venezolano Hoy; en la que destacó que “la administración Biden le ha puesto un objetivo concreto a la presión internacional sobre la crisis de Venezuela: le está proponiendo a la comunidad internacional que se enfoquen en lograr elecciones libres y verificables. Que los venezolanos negocien: nadie en Estados Unidos, ni ningún gobierno, tiene absolutamente nada que negociar con Nicolás Maduro​ directamente. El régimen tiene que negociar con la oposición venezolana”.

Por otro lado, se refirió sobre el TPS aprobado recientemente para los venezolanos en EEUU; en la que indicó que “tiene un impacto muy favorable. Una de las grandes ventajas que ofrece, es que -si bien está decretada por 18 meses- se renueva por periodos iguales o más tiempo, si las condiciones se mantienen. Además, las oportunidades de empleo en EEUU se abren para estos compatriotas”

“Unos 150 mil venezolanos tienen también la nacionalidad estadounidense. Ahora con el #TPS​, se suman a estatus de legalidad unos 326 mil, es decir, que el colectivo de venezolanos en #EEUU​, con incidencia en la sociedad americana, superaría los 500 mil. Esa cifra tiene un peso político a la hora de exigir vigilancia y participación activa por parte del gobierno de EEUU en todos los esfuerzos internacionales que se están haciendo para recuperar la #democracia​ en nuestro país”, señaló.

Asimismo destacó que “el Presidente Biden y su equipo, ha evaluado lo que ha acontecido estos últimos 4 años en Venezuela y tienen muy claro que hay que armar una coalición multilateral. Estados Unidos no puede actuar solo, este país debe coordinar, no solo con los países de América Latina, si no especialmente con los países de Europa”.