(15 de marzo del 2021. El Venezolano).- Ante el irresponsable manejo de las semanas de «flexibilización», la desconfianza en la ciencia y las mentiras sobre los contagiados, el chavismo se inventa términos, como si su neolenguaje fuera la vacuna que todos los venezolanos necesitan. Pero la realidad es así, las palabras no impiden que el nuevo coronavirus se dispare y las clínicas colapsen.

Frente a este panorama, el chavismo se pregunta qué hacer. Y la respuesta está, cómo no, en echarle la culpa a otro país. Antes era Colombia, ahora es Brasil. «Tenemos la variante brasileña en la Región Capital, en Bolívar y se consiguió un caso en el Zulia. Hemos estado evaluando. Esta variante es más contagiante y la experiencia que tenemos es que pareciera que es más mortal”, dijo Nicolás Maduro este 14 de marzo, en Venezolana de Televisión.

No es casualidad el discurso. En días anteriores, Freddy Ñáñez y Delcy Rodríguez, los dos funcionarios chavistas que reportan diariamente los contagios y muertes por Covid, estaban añadiendo un tuit a su informe esta semana, culpando al repunte de los casos a la cepa brasileña.

De hecho fue Rodríguez la que informó este domingo que en cinco estados se ha detectado la variante brasileña. Bolívar es el que más preocupa, al acumular 56 casos. Además, se han registrado siete muertes: 3 en Caracas, 2 en Miranda, 1 en Falcón y 1 en Apure.

Ya el 9 de marzo, el opositor José Manuel Olivares, que se define como «Comisionado Presidencial para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante», publicó un video en Twitter, en el que señaló que «el 71% de las UCI del país están ocupadas. El COVID19 en Venezuela sigue avanzando y no es por ninguna variante, es porque Nicolás Maduro es un irresponsable».

¿La solución propuesta por el chavismo? No, no es la masificación de las vacunas como aconsejan los expertos, tampoco suspender reuniones o evitar mayor circulación de las personas en los estados afectados. De hecho se mantendrá el 7+7. No, la respuesta es anunciar un plan con un nombre rimbombante: “Vamos a declarar un cerco sanitario y a aplicar una flexibilización parcial en Caracas, La Guaira, Miranda y Bolívar”, anuncia con bombos y platillos Maduro.

¿En qué consiste este plan? Por ahora, se anunciaron dos medidas que no van a incidir en la prevención sino en el tratamiento. Para Bolívar, por ejemplo, el líder del chavismo prometió un hospital de campaña y un laboratorio móvil de pruebas PCR. No está claro si se repetirá en los otros estados. “El cerco sanitario implica declararnos en emergencia para abrir capacidades hospitalarias en Distrito Capital, La Guaira, Miranda y Bolívar (…)», concluyó Maduro.

Horas después de estos anuncios, Héctor Rodríguez publicó un hilo en Twitter en el que explicó que en el estado Miranda, entre el 15 y el 21 de marzo, sí se restringirá el tránsito. El transporte público superficial, Metro de Los Teques y Ferrocarril de los Valles del Tuy solo prestará servicio para trabajadores de los sectores priorizados. Y solo abrirán los mercados, farmacias, caucheras y panaderías.

Pareciera que el mensaje es: que cada estado se resguarde como pueda.

El Estímulo