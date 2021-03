Hace una semana un grupo limitado de usuarios de Netflix comenzaron a notar un aviso en la pantalla: «Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitarás una propia para seguir mirando». El mensaje levantó una alarma, pues, cientos de miles de personas comparten su contraseña con amigos y familiares aunque no residan juntos.

La empresa de streaming, desde sus inicios, ha sido consciente de que sus clientes intercambian contraseñas con conocidos para evitar pagar por el servicio. De ahí que ese factor se haya convertido en un punto de partida para realizar pruebas para, posiblemente, limitar esa opción en el futuro.

En un comunicado, Netflix dijo: «La prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo». Para continuar viendo la programación de la plataforma, los usuarios tuvieron que verificar con un código que llegaría por SMS o su cuenta de correo electrónico la autenticidad de la cuenta.

¿Cuántas personas comparten su cuenta de Netflix?

El año pasado, la firma de investigación Magid reveló que 33% de todos los usuarios de Netflix comparten su contraseña con al menos una persona. Tras conocer esos datos, el director de productos, Greg Peters, explicó que la compañía monitorea esas cuentas, pero no había «grandes planes que anunciar» al respecto.

The Streamable, un sitio web especializado en la industria, consultó a Netflix sobre el mensaje que aparecía a algunos usuarios y estos respondieron que solo era una prueba para garantizar la legitimidad para usar una cuenta.

«No está claro si los usuarios en la prueba deben estar todos en la misma dirección IP para ser considerados en el mismo hogar», detalló el medio.

Batalla entre la piratería y los términos y condiciones

El plan básico de Netflix cuesta $8,99 por mes. El estándar de la compañía es de $ 13.99 por mes, lo que permite a los usuarios ver contenido en dos pantallas al mismo tiempo. El premium es de $17.99 en hasta 4 dispositivos.

Sin embargo, Netflix nunca ha limitado la cantidad de dispositivos en los que se puede iniciar sesión en una sola cuenta. Por lo que el aviso parece más una advertencia para que se compren más suscripciones y no una decisión abrupta.

Expertos han dijo a The New York Times que este sería el inicio de un esfuerzo por hacer cumplir términos y condiciones: «su servicio y contenido son solo para su uso personal y no comercial y no se pueden compartir con personas fuera de su hogar».

Para Michael D. Smith, profesor de tecnología de la información y marketing en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, «el simple hecho de recordarle a la gente que no se permite compartir contraseñas podría persuadir a algunas personas a comprar suscripciones, en lugar de seguir usando las que pagan sus amigos o familiares».

“Incluso las señales menores de que la piratería no es aceptable podrían cambiar el comportamiento de las personas”, dijo.

¿Por qué Netflix no ha hecho nada si sucede desde hace años?

A finales de 2020, Netflix dijo que había alcanzado 203 millones de suscriptores, ese fuerte crecimiento y el precio de sus acciones compensan cualquier preocupación por la pérdida de ingresos. No obstante, la compañía continúa perdiendo ingresos debido al intercambio de contraseñas.

¿El fin de los negocios con cuentas Netflix en Venezuela?

Desde hace tres años o más en Venezuela se venden cuentas Netflix que son compartidas con personas desconocidas. Comprar un usuario cuesta entre $3 o $4 por persona, es decir, se pueden generar casi $2o a través de una cuenta premium. Para la plataforma, este tipo de negocios forman parte de la piratería, y por ende, de sus pérdidas.

Si esta medida comenzara a aplicarse, cientos de negocios de venta de cuentas Netflix dejarían de funcionar. Y miles más quedarían sin acceso a bajo costo a esta plataforma de streaming.