(13 de marozo del 2021. El Venezolano).- Este sábado, el diputado portugués Duarte Pacheco, presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, se ha trasladado a Madrid para escuchar los testimonios de los diputados venezolanos de distintos partidos políticos, miembros de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, quienes se encuentran en el exilio en Europa, producto de la persecución de la dictadura de Venezuela.

En el encuentro, estuvieron presentes la diputada venezolana Delsa Solórzano (vía telemática desde Caracas), vicepresidenta de la Comisión de DDHH de la UIP y el diputado español José Ignacio Echaniz, presidente de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad de la (UIP).

Solórzano recordó a Pacheco que “cada uno de los que están aquí presente, tiene una historia de persecución. La defensa de los DDHH está por encima de los intereses económicos que es lo único que le importa al régimen. Te pedimos formalmente, Duarte, que tú seas hoy nuestra voz”.

Diputados piden no reconocer a violadores de DDHH en la UIP

Los representantes del régimen que están usurpando actualmente el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, son unos criminales de lesa humanidad. Así lo han dejado ver los diputados venezolanos a su homólogo portugués, con la finalidad de evitar que sean admitidos como la representación del parlamento venezolano en la UIP, donde actualmente están los diputados de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015.

En este sentido, la diputada Mariela Magallanes (CR), se comprometió a hacerle llegar a Pacheco un informe explicando quiénes son los diputados de la ilegítima AN, para que conozca los crímenes de lesa humanidad de los que son responsables. Así mismo, el diputado Rosmit Mantilla (EC) reiteró que “no se trata de quien se queda con el palacio, de a quien se le da la credencial de diputado, se trata de que quien tiene el poder es quien tortura, viola y asesina a los venezolanos”.

Del mismo modo, el diputado Romny Flores relató que “el régimen ofrece sobornos y si no lo aceptas, entonces tienes tortura y persecución. Pido a la UIM que no reconozca a la AN ilegítima porque quienes la presiden son autores intelectuales de crímenes de lesa humanidad y eso sería el reconocimiento de esos crímenes”. Y el diputado Franco Casella (VP), insistió: “No se puede comprar la dignidad. Qué bueno que usted pase a la historia como quien supo darle un parado a los asesinos que se disfrazan de diputados mientras siguen torturando, asesinando y persiguiendo a los venezolanos”.

Solidaridad y firmeza

Los diputados venezolanos agradecieron la solidaridad de España y Portugal y como respuesta de ambas representaciones, obtuvieron un compromiso: la firmeza en la lucha.

El diputado venezolano Ramón López (PJ), vicepresidente de la Comisión de Exteriores de la AN legítima, al iniciar la reunión, agradeció a los diputados Pacheco y Echaniz, por su solidaridad. “Reiteramos nuestro agradecimiento a Echaniz, Duarte y al pueblo y las instituciones de España y Portugal por su solidaridad de siempre. Somos parte de una misma historia y no podemos sino reiterarles nuestro agradecimiento. Estamos aquí prestos a hacer diplomacia parlamentaria.

Estamos a muchos kilómetros de Venezuela pero nuestro corazón y nuestra mente están allá, por eso seguimos luchando cada día”, expresó.

La diputada Dinorah Figuera (PJ), explicó su caso: “Yo soy parte del equipo del diputado Fernando Albán, asesinado en el SEBIN y hemos sido perseguidos por denunciar ese caso. Venezuela vive una dura dictadura y una crisis humanitaria que necesita el apoyo y la sensibilidad del mundo entero”, dijo.

El diputado Winston Flores (VP), por su parte, insistió en que “los representantes del régimen están buscando desesperadamente el reconocimiento internacional y nosotros debemos impedir eso mostrando las pruebas de que son unos criminales”. Y la diputada María Concepción Mulino (CC), se mostró aliviada con el compromiso de Duarte Pacheco: “Hay esperanza en que la UIP reconoce solo a los parlamentos que son elegidos conforme a su constitución, porque esta AN electa el 6 de diciembre no cumple con los parámetros constitucionales”.

Para finalizar, José Ignacio Echaniz, reiteró su apoyo a la lucha democrática venezolana. “Esta es una lucha de carácter global en la que los demócratas del mundo debemos estar unidos para conseguir la libertad y la democracia. Esta reunión de hoy, es un ejemplo de esa unidad. Que los diputados venezolanos de distintos partidos dejen a un lado sus diferencias políticas y se unan para lo verdaderamente importante, que es lograr la libertad y la democracia en Venezuela”.

El presidente de la UIP, Duarte Pacheco, se despidió de los diputados venezolanos agradeciendo su valentía y dejando claro que “siempre voy a estar en la primera línea de la lucha por la democracia, con vosotros y con muchos otros países de América Latina”, finalizó.

Con información de Nota de Prensa