(12 de marzo del 2021. El Venezolano).- Juan Carlos Martínez nació el 12 de marzo de 1980 en Caracas, Venezuela, el menor de dos hijos de Carlos Francisco Martínez Gómez y Russell Martínez De Silva. Su tío abuelo fue el actor de teatro venezolano Fernando Gómez Castillo, quien nunca tuvo hijos propios. Juan creció escuchando y viendo los talentos dramáticos de su tío abuelo, por lo que no fue una sorpresa cuando el propio Juan heredó un don para las artes escénicas.

Mientras aún vivía en Venezuela, Juan era actor en RCTV y luego fundó su propia empresa RADICAL ART C.A., una firma de entretenimiento en Caracas que brindó a muchos actores, bailarines y artistas jóvenes y emergentes la oportunidad de desarrollar y practicar su oficio. También utilizó esta plataforma para realizar obras de caridad dentro de la comunidad, especialmente para las personas mayores.

Sintiendo el llamado a viajar, conocer gente nueva y encontrar nuevas experiencias, en mayo de 2010, Juan pasó seis meses en el centro de Florida con su primo y la familia de su primo, compró una motocicleta, tomó clases de inglés, fue entrenador de fútbol juvenil y se convirtió en un mentor de la hija y el hijo pequeño de su primo.

Juan Carlos tenía 6’1 “de gentil bondad. Nunca conoció a un extraño ni intercambió una palabra desagradable. Sus amistades fueron duraderas y significativas. Su sonrisa siempre estuvo presente y llegó sin precio. Su compasión por los menos afortunados era genuina. Lideró con el ejemplo, fue modesto y humilde.



Cuando Juan tenía dieciséis años, su padre murió en casa de un infarto masivo. Ese evento tuvo un gran impacto en la vida de Juan. Dedicó su vida a comer bien y mantenerse activo y en forma. Juan era un ávido ciclista y triatleta. No quería sufrir la misma suerte que su padre.

Juan se mudó a Miami en el 2014. La ciudad tenía todo lo que Juan podía desear; béisbol, fútbol americano y baloncesto profesionales; las playas, una activa escena artística y una población diversa y variedad culinaria. Fue en Miami donde Juan conoció a Jeishy. Su amor inspiró un hashtag y pronto, # the2js fue uno. Juan y Jeishy compartían la pasión por viajar, el servicio a los demás, vivir en armonía y el equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Las reuniones con familiares y amigos para cocinar o salir a comer a nuevos restaurantes estaban entre sus pasatiempos favoritos. A Juan le encantaba la fotografía. Los dos viajarían y Juan fotografiaría sus excursiones con Jeishy como su musa. A menudo celebraba su amor por ella en Facebook junto con fotos que le tomaba. Cuando Juan se casó con Jeishy, ​​se convirtió en padrastro de la hija de Jeishy, ​​Manu. Amaba a Manu y disfrutaba ser padre. En mayo de 2020, Juan y Jeishy le dieron la bienvenida a su propia hija, Miranda. En diciembre, Juan y Jeishy celebraron la primera Navidad de Miranda. La noche del viernes 26 de febrero de 2021, Juan y Jeishy celebraron los 9 meses de Miranda.



La mañana del sábado 27 de febrero de 2021 comenzó como muchos sábados para Juan. Se reunió con su club de ciclismo y salieron a dar un paseo. Juan nunca regreso a casa.



Mientras lamentamos la hermosa vida tomada demasiado pronto, reconocemos que llegará un momento en que nuestras lágrimas se secarán. Recordaremos que tuvimos la suerte de haber conocido a Juan, haber sido conmovidos por su gracia, bendecidos por su sonrisa y afortunados por su amor. Le contaremos a su niña historias de su padre, un hombre como ningún otro.

El 21 de marzo de 2018, Juan publicó un mensaje de cumpleaños en Facebook para Jeishy: “Solo quiero cinco cosas … La primera es verte sonreír como esa noche en ese teatro. El segundo es amarte por lo que has sido, lo que eres y lo que aún no has hecho. El tercero es disfrutar de nuestra vida con momentos, recuerdos y muchas fotos, hasta que se acabe la batería de la cámara. El cuarto es disfrutar cada primavera con bombones y flores. Y lo quinto que quiero es que vayamos juntos a más juegos de béisbol, baloncesto, fútbol, ​​tenis, carreras de caballos, bowling. ¡Te amo babe! “

A Juan Carlos Martínez le sobreviven su esposa, Jeishy Zerpa; hija, Miranda Martinez Zerpa; hijastra, Manuela Alvarado Zerpa; madre, Russell Silva De Martinez; hermano, Carlos Alberto Martínez Silva; sobrina, Ivanna Martinez Geraud.

Únase a nosotros para un servicio conmemorativo:

Domingo 14 de marzo de 2121

6 p.m. a 12 a.m.

Caballero Rivero Pequeña Habana

3344 SW 8th St, Miami, FL 33135.

Seguido de una misa:

Lunes, 15 de marzo de 2021

13:00 h

Misión Católica de San Francisco y Santa Clara

402 NE 29th St, Miami, FL 33137