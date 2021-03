(12 de marzo del 2021. El Venezolano).- En un mundo lleno de incertidumbre, enfrentar cambios inesperados e imprevistos puede desesperar o desestabilizar a los dueños de empresas, llevándolos a perder el norte y la objetividad debido a estas situaciones de incertidumbre donde el miedo y las emociones pasan a tomar el control de su vida y sus decisiones.

Todos hemos vividos esos momentos en que reaccionamos emocionalmente de una cierta forma y luego pensando que nos pasó, ese no era yo. En palabras de Daniel Goleman, fuimos secuestrado por nuestra mente inconsciente, ella tomó el control de nuestras vidas y tomó decisiones por nosotros.

El reto que enfrentan los dueños empresas, ante el peligro que representa lo desconocido es que, en un cambio inesperado, sean secuestrados por sus emociones y tomen decisiones sin pensar objetivamente que afecten negativamente el desempeño de sus compañías.

En mi proceso de transformación personal he tenido la oportunidad de aprender herramientas que me permitan manejar mis emociones y mantener el control de mi vida y mis decisiones ante cualquier situación independientemente de lo adversa e inesperada que sea. Cuando pierdo le control de mis emociones, estas herramientas me permiten retomar mi estabilidad emocional para no equivocarme actuando emocéntricamente en el furor de mis emociones.

Estas herramientas las he hecho parte de mis modelos gerenciales para enfrentar la incertidumbre que vivimos y ayudar a los dueños de empresas a controlar sus emociones, ver las oportunidades que otros no ven y aprovechar las mismas para aumentar sus ventas en tiempos de incertidumbre.

En artículos anteriores he compartidos modelos gerenciales de la consultora McKinsey & Company para gerenciar en incertidumbre. Como es prácticamente imposible modelar un escenario futuro hay que imaginar diferentes escenarios, estudiar sus impactos sobre el negocio y desarrollar estrategias con tácticas pensadas con cabeza fría para cada caso.

Algunos ejemplos de esos escenarios posibles escenarios que pueden ocurrir son:

La vacuna funciona y algunos los países que la usen vuelven a la normalidad, pero países no tienen dinero para pagar la vacunación de sus habitantes

Hay un segundo brote con una segunda cuarentena

Viene otros virus o mutación del coronavirus

Según las teorías y los estudios del Dr. Joe Dispanza y del Dr. José Gerardo Albán, la mente inconsciente no diferencia entre una vivencia que imaginamos en nuestra mente y una vivencia real. Podemos adquirir experiencia para afrontar una situación usando nuestra imaginación.

Cada conducta o hábito que aprendemos crea un circuito neuronal determinado en el cerebro: tenemos un circuito para caminar, otro para hablar un idioma, otra para bailar, otro para cantar, otro para manejar bicicleta y así sucesivamente. Estos circuitos están asociados a partes determinadas del cerebro.

El Dr. Dispenza realizó un experimento para demostrar su teoría con dos grupos control que jamás habían tocado el piano. Un grupo aprendió a tocar el piano tocándolo y el otro se imaginó que estaba tocando el piano dos horas al día por dos semanas.

A ambos grupos le hicieron sofisticados escáneres cerebrales antes y después del experimento. En ambos grupos se habían iluminado las mismas áreas del cerebro o circuitos neuronales que se utilizan para tocar el piano. Es decir, ambos aprendieron a tocar el piano, un grupo haciéndolo y el otro imaginándoselo.

El grupo que había imaginado tocar el piano había aprendido lo mismo y podía tocar el piano con la misma habilidad que los que físicamente habían aprendido tocado el piano.

La conclusión importante de este estudio para los dueños de negocios, es qué si ellos imaginan los escenarios posibles que pueden pasar en con esta incertidumbre, desarrollan estrategias y tácticas para cada escenario y se imaginan que están enfrentado ese escenario e implementado las tácticas que han desarrollado van a preparar a sus cerebros para actuar asertivamente y con experiencia ante una situación nueva y desconocida, como si la hubieran enfrentado y tuvieran experiencia gerenciando en ese escenario.

Seguiré compartiendo mis teorías en próximos artículos.