(23 de febrero del 2021. El Venezolano).- La disyuntiva más grande y descarada que se le presenta al venezolano, igual si se queda o se va, a la vista, hemos quedado definitivamente aislados sin encontrar como solucionar nuestra situación, estamos solos y abandonados, vengo escribiendo (Gracias al Sr Lic. Oswaldo Muñoz, Director del Venezolano News Papers, y a mi buen amigo Saúl Campanella) desde hace varias semanas, Sobre la Hermandad o La Estupidez, de los países vecinos y El malandrismo Venezolano. Lamentablemente allí hemos llegado, recientemente los hechos acaecidos tanto en el exterior, como dentro de Venezuela, demuestran lo inservible de un gobierno y la idiosincrasia del venezolano, el dejar hacer y dejar pasar. Estamos completamente desasistidos, donde impera la ley del más fuerte o diría del más “astuto,” con unos militares y policías tan corruptos, como los dirigentes del gobierno. sin poder hacer nada, un solo palo no hace montaña, entre otras cosas el miedo y el temor, hemos demostrado nuestra cobardía y comodidad, en donde 2 motorizados hacen correr a 100 personas y si hace un disparo, corren 200, nos quedamos esperando por Trump, detrás de nuestros votos hispanos, donde todas las semanas ordenaba mover los barcos y los aviones 100 mts pero nunca pasaban de allí, nos estuvo prometiendo, como padre le dice al hijo pequeño, allá viene el coco, y el coco nunca llego, desde el año 2019, los videntes, el secretario de defensa, el vicepresidente y senadores republicanos etc., declaraban a cada rato y Trump decía ya vamos para allá, y no salían, los videntes decían: de marzo no pasan, ahora si, les dio un chance para julio, no, está Trump esperando la campaña, pero en septiembre sale maduro. No, es que no es fácil la decisión, decían otros, después de las elecciones, en Enero 2021 si, los marines entran a Venezuela, no ya están allá, paso un año sacaron a Trump y comenzó Biden a prometer que iba a tomar todas las medidas, y resulta que los chavista soplones, testigos protegidos, se quedaron viviendo en EE.UU, y el resto viajando a Orlando a ver a Mickey Mouse, esperando al mesías y ninguno de los dos, hizo nada, ponían a declarar al Almirante jefe del Comando Sur de los EE.UU. y decía estamos listos la semana que viene si, sin capacidad de decisión, llevamos más de un año, y nunca llegaron, en el ínterin, LA OEA, LA ONU, TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL, EL GRUPO DE LIMA, las ONG, ninguno estaba de acuerdo de que se interviniera a Venezuela militarmente, pero ellos allá, dándose la gran vida y haciendo las tres comidas, reuniones van y reuniones vienen, la gente muriéndose de hambre, sin servicio médico sin medicinas, la ayuda humanitaria, la recibían tres vivos y se las daban a un gobernador y un alcalde, maracuchos, que las enviaba a Colombia sobre todo a Maicao y las vendían allá. junto a la gasolina que llegaba de irán, y la poca que dejaban, la guardia nacional y la policía nacional comandados por oficiales activos, la vendían de contrabando fuera de las estaciones de servicio, lideres nombrados por Maduro y Diosdado, se disputaban el poder, el trabajo y los dólares, en las estaciones de servicio para cobrar en dólares (1$ por litro) mientras en las colas pernoctaban las personas con sus carros, dos y tres días, al lado de una bomba de gasolina, esperando la góndola y que marcaran los policías o GN los vidrios o les sacaran fotos para reconocerlos, colas hasta de uno y dos Kmts. y los gringos nunca llegaron, algunos lo imaginábamos porque estos no se mueven si no hay un interés para ellos de por medio. Así paso un año, mientras el auto exilio, esa diáspora que se iba sumando llegaron a más de seis millones de venezolanos y las reuniones de Zánganos, esperando que la ONU, la OEA y el grupo de lima, se pusieran de acuerdo también, se sabía que no llegarían a un acuerdo nunca y seguían los funcionarios sin funcionar, pero cobrando sus sueldos, viáticos, pasajes y almuerzos a costilla de los países, entre ellos los desarmados venezolanos, Llamados con un nombre muy rimbombante como “DIPLOMATICOS.” El grupo de lima, donde el presidente encargado Guaido, se levantaba hablaba y al final, ni bolas le paraban, mientras tanto, Julio Borges hacia otro tanto con Trump en un inglés muy bueno y Trump asentaba con la cabeza, casi le dio torticolis, pero nada. En fin paso un año de reuniones y consensos, nunca se pusieron de acuerdo, esas peroratas y coordinaciones nunca serian, ni serán efectivas. Mientras tanto los venezolanos continuaban marchándose del país, porque sabían que esto no pasaría de las reuniones y mientras tantos pasaban mala vida, hambre, enfermedades, sin servicios médicos etc. Pensaron que quizás en que los países “Hermanos” ayudarían esa diáspora que colapso, ante el rechazo y la xenofobia de países que fueron siempre ayudados por Venezuela, si, esos que Venezuela les dio, les cobro precios ínfimos por el petróleo, que les dio dinero a crédito en la Marea Roja de los dólares, las que el ejército libertador los independizo y siempre nuestros fracasados políticos, jugando como de costumbre con su característico populismo latino, apoyo construyéndoles casas, regalándoles aviones, barcos, dinero y lo mejor abriéndoles el país a los inmigrantes latinos y Europeos, cuando sus países con dictaduras o guerras, los acogieron en el territorio venezolano.

En fin un panameño amigo, compañero de promoción, que no estaba de acuerdo con la vice Presidenta de la Asamblea Panameña, jugando populistamente, con la treta política para llegar a la Presidenta de Panamá. Zulay Rodríguez, y la Alcaldesa de Bogotá Claudia Naybe López, doctora en Ciencias políticas, abiertamente homosexual, *Información en google. Maltratando los Venezolanos y pidiendo los sacaran de Panamá y Colombia, La Zulay, si esa que estudio en Londres, Luego hizo post grados en la universidad de Florida, si, la misma que tiene una hija viviendo en Miami USA, si esa que su padre huyendo de la tiranía panameña vino a esconderse y exiliarse en Venezuela, huyendo de la dictadura Panameña, Claudia Naybe, maltratando e incitando a la población en contra de los venezolanos. Los Peruanos, dominicanos, chilenos, Bolivianos, trinitarios, arubeños y curazoleños, esos que venían a Venezuela a la clínicas caraqueñas y San Rafael en Maracaibo, a operarse gratis de labios leporinos y otras enfermedades, Colombianas viniendo a Parir a Venezuela y enseguida una vez que parían regresaban a Colombia y otras se quedaban a presentar el niño en Venezuela. En fin la ley del Embudo. Salvo el Ex presidente. Álvaro Uribe y el Actual presidente Iván Duque Márquez, Excelentes presidentes y algunos colombianos agradecidos con familiares en Venezuela, Todavía, por su apoyo a los Venezolanos. El caso es que recibo unos videos enviados desde el Perú donde se le prende fuego con gasolina, en Perú a un ciudadano venezolano desarmado y una turba golpeándolo, tirado en el suelo y en presencia policial, hasta asesinarlo, igualmente otro desajustado mental asesinando a tiros de pistola a otro venezolano, amén del maltrato del peruano a los venezolanos en abierta xenofobia. En panamá la Zulay Rodríguez aupando a los panameños en contra de la estadía de los Venezolanos en Panamá, y negándoles la nacionalidad a los niños nacidos en panamá de padres venezolanos. Dominicana, con movimientos xenofóbico en contra de los venezolanos, en fin generalizada, lo que hay que estudiar este comportamiento y sobre la conducta de los unos y los otros, si es la prepotencia o la conducta inmoral y delincuencial del venezolano o simplemente posiciones xenofóbicas arraigadas en los pobladores de otros países. Pero esto no es en el extranjero solamente, resulta que durante el año 2020, venezolanos en Venezuela, dados al pillaje hacen llamadas por teléfonos o acto de presencia a solicitar su vacuna mensual a los dueños de comercios o empresas y personas con pequeños negocitos que apenas dan para comer, De hecho han incendiados más de 20 negocios de diferentes tipos, con granadas de uso militar o Policial, por negarse a pagar, se presume que son bandas integradas por este tipo de personas militares o policiales, inclusos según fedecamaras son más de 800 comercios, empresas e incluso Clínicas, supermercados, peluquerías, hasta los vendedores de perros calientes y arepas en carritos pequeños, son conminados a pagar su cuota. Estos deben dar el costo equivalente a 10 o 20 perros calientes diarios, Los grupos de comerciantes que sobreviviendo en pequeños y grandes negocios hay una marcada diferencia entre los precios de las mercaderías, explotando a sus coterráneos y supongo que lo hacen para poder pagar las vacunas y sus costos o la viveza venezolana en juego, con precios en dólares exorbitantes cuando lo que ganamos en Venezuela ni siquiera tiene papel moneda y equivale un dólar a millones de bolívares y ellos compiten al que cobre más, si llama a alguien técnico o no, te cobra 10 veces más de lo que ganas tú, o debes pagar con un paquete de arroz o de pasta o harina el trabajito realizado y lo grave es que los profesionales universitarios jubilados su pensión e incluso los militares retirados decentes y honestos, entre 60 y 90 años, no llega a 4 $ por mes, pero si usted es criador, lo hacen cavar un foso para enterrarlo allí si no paga, los niños que nacen en los hospitales, en los retenes usan cajas de cartón como cunas, los panameños no le dan la nacionalidad a los que nacen allí, si se va a la frontera mexicana, si no los matan los malandros, los gringos hacen unos refugios donde separan los niños de sus padres, si trata de atravesar por las cataratas del Niágara desde Canadá a USA, se ahogan, que hacer? Indudablemente las personas de tercera y cuarta edad se resisten, con toda razón a salir del país y si usted no se va, muere de inanición o cualquier enfermedad o se suicida, como ha sucedido, de allí que y como hacer, los que logran sobrevivir son los que han logrado llegar a los EE.UU. o algún samaritano, buen amigo, le envíe a sus familiares a través, de celulares y computadoras en los negocios, el pago de la comida (Con cuidado a la salida para que no lo roben) o de atención médica y medicinas. Definitivamente esto continua y el gobierno no sale, ni saldrá a menos que mueran, si creen que las conversaciones diplomáticas van a llegar a un acuerdo craso error y hay quienes siguen esperando a papa Estados Unidos y al Mesías y sus marines para enderezar entuertos y resulta que ellos están si no igual, peor con su sistema, mientras tanto sigo pensando, de quien es la culpa, que finalmente es de nosotros los venezolanos, me cuesta reconocerlo pero por cobardones, prepotentes y mala conductas. Políticos mitómanos y populistas queriendo tomar el poder con los Chavistas que quedan. Hemos llegado donde estamos, tendremos chavistas para rato. PROHIBIDO OLVIDAR. Mientras tanto “? QUE HAGO, ME VOY O ME QUEDO?” SI NO TE AGGARRA EL CHINGO, TE AGARRA EL SIN NARIZ.