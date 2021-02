(23 de febrero del 2021. El Venezolano).- Más de 4.500 millones de personas en el mundo usan Internet (alrededor del 60%) y más de 3.800 millones ya usan las redes sociales (321 millones de usuarios más que en 2019).

Por lo que es evidente el alto impacto que tiene Internet y las redes en nuestro día a día. Y es que pasaremos más de 100 días online este año, una media 6 horas y 43 minutos cada día (el 40% de nuestra vida despiertos), de las cuales 2 horas y 24 minutos las usamos solo para redes sociales, más de un tercio de nuestro tiempo en Internet.

Aquí los dispositivos móviles juegan un papel importante, ya que el 99% de los usuarios accede a las redes sociales a través de ellos y será el dispositivo de acceso más utilizado para acceder a Internet.

Así pues, con las redes sociales tan presentes en nuestras vidas, os traemos el listado actualizado de las redes sociales con más usuarios en 2020, a través del estudio Digital in 2020 realizado por We Are Social en colaboración con Hootsuite.

Ranking mundial de redes sociales por número de usuarios