(22 de febrero del 2021. El Venezolano).-La policía de Perú informó este domingo 21 de enero que Óscar Narro, alias “Cara Cortada”, fue detenido luego de haber dado con su paradero un mes después de asesinar al comerciante venezolano Orlando Abreu.

Abreu, un abogado de 26 años de edad, recibió disparos a quemarropa por negarse a pagar una “vacuna” para continuar trabajando en el mercado mayorista de la ciudad de Trujillo, en ese país.

“Tú me conoces a mí, yo soy tranquilo. Yo no me he metido con ustedes. No me he metido con nadie”, dijo Abreu cuando Narro lo apuntaba con su arma.

El video del crimen perpetrado por “Cara Cortada” fue publicado en redes sociales el viernes 12 de febrero a pesar de que el hecho se registró el pasado 26 de enero. La comunidad de venezolanos en Perú y en todo el mundo manifestaron su indignación y exigieron justicia para Abreu.

¿Quién es “Cara Cortada”?

El periódico peruano El Correo informó que agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) capturaron a Narro cuando salió a comprar bebidas alcohólicas en un barrio de la zona.

El reporte policial también añade que durante el último mes el líder de la banda que extorsiona a comerciantes en el sector se escondía en la casa de un familiar para evitar ser detenido.

El delincuente, también conocido como “Viejo Narro”, ya ha sido procesado por la justicia peruana y estuvo recluido penal El Milagro de Trujillo.

El medio de comunicación agregó que Narro fue escoltado con estrictas medidas de seguridad al Complejo Policial Alcides Vigo de San Andrés, en Trujillo, para iniciar el proceso legal correspondiente.

Por su parte, el diario Trome de Perú reseñó que fue posible identificar a Narro debido a la difusión del video del momento del asesinato.

De acuerdo con esta información, el hombre sufre de artritis en una de sus manos y tendría entre 45 y 60 años de edad. Por esta razón, en las imágenes difundidas en las redes sociales, se pudo dar con la identidad del asesino.

Con información de El Diario