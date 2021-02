(21 de febrero del 2021. El Venezolano).- El mundo atraviesa por una profunda crisis Política, Social, Económica, Militar y diferencias de status sobre todo político, caso USA. Quien lo iba a creer, para darles una idea con referencia a otros países. Por razones de populismo, de politiquería y publicidad con áfrica y países del medio oriente, qué más podemos pedir, el proselitismo político de Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quien decía y hacía creer, que los empleados, obreros y funcionarios profesionales universitarios, incluso Militares, éramos los mejores pagados del mundo, mitómanos por excelencia. ¿Porque países franquicias y sanguijuelas? voy a darles a ustedes la información de las cantidades de dólares entregadas a los países, así como las deudas de ellos para con Venezuela, los hechos sucedidos en relación a las corrupciones y negociaciones fraudulentas, sucedidas durante estos 30 años. Desde el Presidente Carlos Andrés Pérez, esta Venezuela apoyando a los países del entorno, que ya raya en lo estúpido, porque cuando se necesitan para la buena marcha del país venezolano, están en contra, por ello, quiero darles una idea desde cuando estamos apoyando a otros países: Con Carlos Andrés Pérez la Sra. Chamorro, Presidente de Nicaragua, para su campaña electoral, recibió una gran suma de dólares, enviado por Venezuela (CAP) para su elección. Le regalo un barco a Bolivia, que no tiene salida al mar, CAP y HUGO CHÁVEZ, regalaron el dinero con los famosos “DOLARES DE LA MAREA ROJA” Los préstamos a: ECUADOR en 2007, $ 1.281.600.000, A BOLIVIA en 2006 $,420.950.000.000, DOMINICANA entre 1996 y 20012, $ 3.400.000 y en 2012 $ 19.300.000, CHILE de 2000 2006, $3.499.211 y en 2006 al 2014, 11.000.000. BRASIL, del 2003 al 2011 de $ 19.300.000, SURINAM 2010 $ 12.000.000. ARGENTINA, 2003 a 2007, $ 72.124.000.000. en 2007 $ 511.128.000.000. URUGUAY, en 2010 $ 91.000.000. A NICARAGUA de 1985 a 2007 $ 1.185.400.900. GUATEMALA, de 2008 a 2012 $ 31.100.400, PARAGUAY de 2008 a 2012 $ 10.300.800, SALVADOR en 2014 $ 11.480.100, HONDURAS de 2006 a 2009 $683.700.010 PERÚ en 2011, $ 8.160.250.005, más el 20% de la producción de PDVSA, POR UN LAPSO DE 20 AÑOS, (SOURCES) INFORME POR. ECONOMÍA INTELLIGENCE AND COUNTER TERRORISM UNITY, el 16 de abril del 2014, a IRÁN: Uranio, petróleo y dinero, a Cuba petróleo a precio de gallina flaca, reparación de la Refinería, y la construcción de 300 casas para el personal de trabajadores de la refinería. Incluyendo Perú, Bolivia, dominicana a cuba, le pago la deuda a la Argentina, a Panamá el libertador quiso nombrarla la Capital de la América, y más de 30 oficiales egresados de la EFOFAC en Venezuela, intercambios de cursos pagados por los estados unidos. Particularmente yo hice curso de contrainsurgencia en Fort Gulick en Panamá, con los gringos y los norteamericanos les construyeron el canal, por convenio finalizado después de construido, el 31/12/1999. A panamá la ha apoyado todo el mundo, ingleses, franceses, norteamericanos, colombianos, venezolanos, hasta cubanos y de que se quejan, han vivido de todos y no quieren que nadie viva de ellos.