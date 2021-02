(15 de febrero del 2021. El Venezolano).- Con motivo al día de Los Enamorados, la actriz venezolana, Daniela Alvarado, sorprendió al publicar una foto junto al también actor José Manuel Suárez y presentarlo como su “Valentine”.

Alvarado escribió en Instagram: “En la risa contagiosa, en la mirada, en la respiración, en las mañanas y en las noches, en el tiempo vivido, en la manos, en el cuello, en el ritmo, en los silencios, en las equivocaciones, en lo que aún no he visto y en lo que sé me vas a enseñar. Allí me quiero quedar, allí quiero pasar mis días y mis noches, allí quiero viajar y conocer más del mundo, allí quiero flotar y volar hasta que simplemente seamos uno. Feliz Día de San Valentín Feliz Día del Amor y la Amistad Con mi Valentine José Manuel Suarez”.