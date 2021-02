(12 de febrero del 2021. El Venezolano).- Con homenajes a Bassil Da Costa y Robert Redman protestaron los estudiantes el Día de la Juventud, fecha simbólica por haber marcado el inicio de las protestas antichavistas de 2014, que terminaron con 43 fallecidos y cientos de heridos.

En La Candelaria, un grupo de estudiantes se movilizó desde la avenida Urdaneta hasta la esquina Tracabordo, el lugar donde fue asesinado Da Costa, el primer caído a manos del régimen de las manifestaciones de hace siete años.

En el lugar extendieron una Bandera nacional y el señor de los papagayos le dedicó una pieza tanto a Da Costa como a Robert Redman, quien murió horas después en Chacao ese mismo día.

Redman, cuyo caso no ha sido aclarado, había cargado el cuerpo de Da Costa en La Candelaria cuando este recibió disparos de funcionarios del Sebin.

Por el caso de Da Costa fueron aprehendidos en principio ocho funcionarios, seis del Sebin, uno de la PNB y otro del Ejército.

José Ramón Perdomo fue acusado formalmente por el caso, pero a los demás funcionarios les concedieron libertad bajo régimen de presentación. En 2016 lo condenaron a 29 años y 6 meses de prisión.

Luego de la manifestación en La Candelaria comenzó la concentración en la plaza Bolívar de Chacao, a la que asistieron jóvenes militantes opositores y diputados a la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Con pancartas y banderas exigieron elecciones, democracia y libertad para el país. “Hoy y todos los días luchamos por tus derechos humanos, por el futuro de tus hijos, por la libertad”, decía una pancarta que llevaba una de las asistentes.

Desde allí el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, pronunció un discurso en el que llamó a la unidad y a ejercer la mayoría.

“De nada sirve ser mayoría para dejarla en la casa. De nada sirve que nos den la razón si no ejercemos el poder. No habrá universidad libre sin libertad, no habrá salario justo sin libertad, no habrá elecciones libres sin democracia”, expresó el líder opositor.

“Hoy no solo es necesario vencer: es existencial hacerlo para que renazca la república. La dictadura la destruyó. Asesinó eso que llamó quinta república. ¿No se han dado cuenta de que ya ni la mencionan?”, agregó.

Los estudiantes marcharon después al lugar en el que fue asesinado Redman, donde hay una placa en homenaje al joven, para llevarle flores.

Hoy también se registraron protestas y concentraciones en Carabobo, Lara, Zulia y Mérida. Esta es la primera convocatoria de Guaidó este año. Se espera que llame y respalde otras.