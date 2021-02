(09 de febrero del 2021. El Venezolano).- El martes 02 de febrero de 2021, a las 5 y dos minutos de la madrugada, amaneciendo en su Isla de Margarita, la muerte sorprendió dormido a nuestro amigo, compadre y hermano de la vida Pastor Heydra. Esta vez zarpó en el falucho para siempre, salió en el último viaje al infinito. Varias veces trató de llevárselo, pero no podía, él estaba despierto y la espantaba. Pastor fue un periodista polémico y un político aguerrido, dirigente estudiantil y juvenil (FCU y CNU), diputado (CN y AN) y ministro (OCI), en el mundo universitario y en la arena política fue cariñosamente conocido como “El negro o el perro Pastor”, apenas tenía 72 años de edad. Vivió grandes acontecimientos como actor o como testigo, “el fracaso del PCV en las guerrillas y la lucha armada”, “el mayo francés”, “la invasión a Checoslovaquia”, “la división del Partido Comunista y el nacimiento del MAS”, “la llegada de Perón a Argentina”, “la caída de Allende”, “el caracazo”, “el 4 de febrero de Chávez”, “La caída de Carlos Andrés Pérez”, “El ascenso al poder de Hugo Chávez”, otros hechos que narraremos adelante.

Pastor disfruto la vida y la alegría como ninguno, siempre con una noticia o un chiste burlesco, para unos fue buena gente, para otros malasangre. Para nosotros buena copa y mejor amigo, para él no había despedida sin el trago del estribo. Pero también padeció la tristeza y la soledad.

La madrugada caraqueña estaba fría, a esa hora suena el celular veo que es Manuel Millán, ya yo sabía de qué se trataba, me dice “Mario se nos fue el hombre, se nos fue el amigo”. Habíamos hablado a las 12 de la noche y me dijo “está mal, a este guerrero se le están acabando las municiones, creo que va a capitular”. A veces pienso que Pastor en el ocaso de su vida y con los problemas de salud que venía presentando, sumado a ello, la pandemia y la cuarentena solitaria que estaba viviendo, comenzó a sentir que esta vez la cosa era en serio. Hablábamos varias veces al día, era comprensible él estaba solo, necesitaba estar informado y llamaba a sus amigos. En los últimos días de conversaciones se le sentía un dejo de tristeza, ya no largó una risotada como solía hacerlo, estaba palco. Los amigos con los que Pastor hablaba todos los días estaban preocupados, Freddy Rincón, Miguel Sierralta, Pedro Velásquez, Alfredo Millán. Ante su deceso, esa mañana conversé con sus familiares y les recordé que a Pastor no le gustaban los cementerios y menos los ataúdes, siempre decía, “El día que la muerte toque mi puerta, rieguen mis cenizas en las aguas de Juan Griego, para seguir navegando por el mundo”. Se respetó su voluntad.

Pastor Heydra tuvo tres hijos y cuatro nietos. En 1968 en su época de estudiante, tuvo una relación con la joven Rosmary Morales, con quien tuvo a su hija Katiuska Heydra Morales (+), la cual tuvo tres hijos, Henry, José y Daniela. En 1978 producto de su relación amorosa con la joven universitaria de la godarria valenciana Aura Martha Castillo Sagarzazu “Lala Castillo”, procrearon a Carlos Julio Heydra Castillo, quien se casa con Emily Cabrera y le dan su cuarto nieto Noah Julián. El año 1999 después de unos años de amores, Pastor contrae matrimonio con la joven caraqueña Adriana María Ramos, de esa unión tienen a su hijo Pastor Antonio Heydra Ramos.

Debo hacer un reconocimiento especial a dos amigos que atendieron y estuvieron con Pastor en todo momento desde que regresó de Valencia, España donde dejó a su familia a finales de 2019, para hacerse unos tratamientos médicos y unas terapias, lo atrapó la pandemia y la cuarentena en la Isla, ya no pudo regresar, ellos son Manuel Millán y al escritor Raúl Fuentes. Carlos Julio Heydra que vive en Valencia Estado Carabobo, coordinó con los amigos todo lo relacionado con los gastos y la atención de su padre. Pastor me dijo “Gracias que Carlos Julio está aquí y la compañía de Manuel y Raúl han sacado este juego conmigo, me han demostrado solidaridad y compañerismo, otro tanto ha hecho Brenda Dona”. Así fue.

A Pastor Heydra, nadie le quita lo bailao.

Homenaje en la Asamblea Nacional y la Gobernación de Nueva Esparta

La Asamblea Nacional en su sesión del día martes 2 febrero de 2021, le rindió un homenaje al diputado jubilado Pastor Heydra, de un minuto de aplausos y de pie, de todos los diputados presentes en el Capitolio, como un reconocimiento por su actividad parlamentaria, y en memoria ante su fallecimiento.

La Gobernación de Nueva Esparta y su gobernador Alfredo Díaz, también le rindió tres días de duelo ante el fallecimiento del destacado hombre de la política neoespartana.

Guaireño de nacimiento y Margariteño de corazón

El 4 de julio de 1948 en La Guaira, estado Vargas, nació Pastor Antonio Heydra Rojas de la unión matrimonial de Pastor Heydra de Barlovento estado Miranda y la profesora Iris Rojas de Juan Griego, Margarita, es el mayor de cuatro hermanos. A pocos días de haber nacido su madre sale del puerto de La Guaira, en un barco que los lleva a la Isla de Margarita. Iris regresa a Caracas a continuar estudios universitarios junto a Fucho Tovar, Modesta Bol y otros margariteños, el niño Pastor se queda en Juan Griego con su abuela Eloísa Rojas, su madre se graduó en el Pedagógico de Caracas y regresó a la Isla con su hijo. Pastor siempre tuvo una relación muy especial con su abuela.

Como me dice su esposa Adriana, Pastor es guaireño de nacimiento y margariteño de corazón.

Del Liceo Militar Jauregui al Fermín Toro

Pastor estudió la primaria en la barriada “La Pastora”, ubicada en el centro de Caracas, tuvo una pasantía en el Liceo Militar Jáuregui de Táchira, un día me acompañó a visitar a uno de mis hijos que estudiaba en el Liceo Militar de Los Teques, y me comentó, estudié en el Jauregui, ahí aprendí, la puntualidad y la organización. Regresó a Caracas y terminó el bachillerato en varios liceos, entre ellos el Pedro Emilio Coll de Coche y el Liceo Fermín Toro, cerca del palacio de Miraflores, en ambos fue presidente del centro de estudiantes. En el Fermín Toro, conoció y estudió 4to año “A” con un muchacho tímido, tranquilo, que estaba con ellos en la célula de la Juventud Comunista (JC), quien después se convirtió en el emblemático terrorista internacional, Carlos Illich Ramírez Sánchez “El Chacal”. En el movimiento liceísta se hizo dirigente de la juventud comunista (JC) y estudiantil en los años 60. Se gradúa de bachiller y se inscribe en Ingeniería en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Ingresa a Ingeniería de la UCV

En 1968, Pastor por instrucciones de JC ingresa a la Facultad de Ingeniería de la UCV, aquí comparte responsabilidades con Wanda Colmenares, Julián Canorea, Gebel Villaroel, Campeón Nacional de Ajedrez, Diego Uzcátegui, quien terminó implicado en el caso del maletín de Antonini Wilson. Ese año la JC le gana las elecciones a Copei y le quitan ese bastión. Pastor fue reconocido por su coraje y valentía por la labor “revolucionaria” desplegada y como premio lo incorporan en la Delegación Venezolana que asistió al IX Congreso Mundial de la Juventud y los Estudiantes “Por la Solidaridad, la Paz y la Amistad de los Pueblos”, que se celebrará en Sofía, Bulgaria.

Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Bulgaria

En julio de 1968, Pastor Heydra sale de Caracas a Sofia, Burgaria, en compañía de más de 100 venezolanos, entre comunistas, miristas, independientes, pintores, “el negro” Nicolás Piquer, Mirna Salamanqués, Mayita Acosta, Eduardo Pozo, Luisa Barrosi, Alexis Adam, Jesús Sotillo, Víctor Hugo de Paola, Bayardo Sardi, Víctor Suarez, Moralito, José Luis vera, otros.

En Bulgaria, la ciudad de las rosas, en esos festivales puedes participar en las diversas mesas de discusiones de toda naturaleza, política, racial, religión, socialismo, ideología, etc. Pero sobre todo te sirve para hacer las relaciones internacionales, que el negro supo aprovechar. Junto a otros lo incluyen en una invitación que les hace el Konsomol, JC de la Unión Soviética (URSS), a conocer Moscú y los países de la cortina de hierro..

Moscú, la Plaza Roja y el Kremlin

Salen de Sofía en tren y atraviesan Rumania y Moldavia rumbo a Moscú, la Meca del comunismo mundial. Pastor realiza el sueño de todo joven comunista, caminar por la Plaza Roja, estar en el Kremlin, presenciar el mausoleo de Lenin, ver a Stalin en la urna, ver el cambio de guardia, la Iglesia de San Basilio. Lo llevaron a Stalingrado, la ciudad más limpia del mundo, allí conocieron el museo de los vestigios de la II Guerra Mundial y los más de 20 millones de soviéticos que murieron. Vuelven a Moscú y siguen a Praga.

La URSS invade Checoslovaquia. La primavera de Praga

El 20 de agosto de 1968, Pastor fue un espectador “in situ” de hechos y acontecimientos que hicieron historias. Llega a Praga un día antes de que la Unión Soviética invadiera ese país. Esa noche en compañía de Víctor Suaréz, Jesús Sotillo y Moralito, salen a conocer la ciudad, sus bares y la emblemática plaza Wenceslao, lejos estaban de pensar que horas después, al amanecer del siguiente día 21 de agosto, la Wenceslao se convertiría en la más famosa y fue el escenario de los hechos conocidos como la “Primavera de Praga”. Los rusos y los aliados con 2300 tanques cruzaron las fronteras y ocuparon Checoslovaquia.

Simón “El árabe” y El túnel del San Carlos

En 1968 en el marco del festival en Sofía conoce a Simón “El árabe” Nehemed Chagin, ese fue el famoso palestino que montó una Bodega frente al Cuartel San Carlos de Caracas, desde donde Antonio José “Caraquita Urbina, secretario general de la JC, junto a Vicente Bello y Nelson López, hicieron el famoso “Túnel del San Carlos”, por el que se escaparon en febrero de 1967, los dirigentes comunistas presos Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff y Guillermo García Ponce.

París, el “Mayo Francés”

De regreso a Caracas hacen una parada en París, la JC francesa los lleva a un hotel económico del Barrio Latino. Para el corto tiempo de estadía esa fue la mejor ubicación porque en Saint Michel está el río Sena, cerca está la Catedral de Notre Dame, La Sorbona, existen variedades de cafés y bares de todos los gustos. Gracias a el Metro conocieron la Torre Eiffel, Montmartre, el Arco del Triunfo, conociéndolo seguro estoy se dio una vuelta por “Il Mouline Rose”, a tomar un trago y ver el show de las chicas.

Pastor pudo reunirse y conocer de viva voz los pormenores del mayo francés, que se había iniciado el 3 y 4 de mayo con las manifestaciones estudiantiles, y la participación activa del dirigente estudiantil de 23 años, Daniel Cohn Bendit, conocido mundialmente como “Daniel el rojo”.

En Caracas los espera la Digepol. “Calabozo Uno”

Aterrizan en Maiquetía, Pastor, De Paola, Víctor Suarez y otros, era la época del gobierno adeco de Raúl Leoni, los estaba esperando la policía política la Digepol, que estaba enterada de todos los países que habían ido, les quitaron todas pertenencias que traían los souvenirs, cámaras fotográficas, los libros. Los recluyeron en el “Calabozo Uno”. Pastor ya había sido huésped ahí, había estado preso en 1964. A los tres días salió en libertad, se fue a las veredas de Coche, a la casa de su madre Iris Eloísa Rojas, ahí lo estaba esperando su primera hija Katiuska, que recién había nacido el 7 de agosto.

Herido Alexis Adam presidente de la FCU

El 22 de mayo de 1969, las peleas entre los socialcristianos de COPEI y los dirigentes de la Juventud Comunista y de izquierda eran marcadas. El presidente de la FCU era Alexis Adam, del Secretariado de la JC, junto al Secretario General de la JC Antonio José “Caraquita” Urbina, Jesús “Chucho” Valedón, Bayardo Sardi, José Manuel Blanco Ponce y Alfredo Padilla. El Líder Adam se encontraba al frente de la manifestación en la entrada de la UCV por la avenida Los Ilustres, en compañía de sus camaradas y los renovadores que rechazaban y calificaban de “Fascista” a los copeyanos. En medio de las consignas piedras y palos. Surgen disparos, el fotógrafo de “El Universal” capta al bachiller Geraldo Segovia, dirigente de Copei disparando desde el suelo, ese rotativo ganó varios premios con esa foto. La bala impactó en el hígado de Alexis Adam, Pastor y los compañeros lo llevaron al Clínico Universitario, le hicieron una intervención quirúrgica y estuvo al borde de la muerte. Alexis Adam quedó de por vida mal de salud por ese “infausto proyectil”. Fue un gran amigo, falleció hace pocos años.

El juez penal Rodríguez Corro, de tendencia copeyana, dictó 45 auto de detención contra los dirigentes de izquierda Alfredo Padilla, Eduardo Pozo, Rafael Orihuela (ministro), Luis Correa (tren de El Encanto) y a Pastor Heydra, otros. Por los socialcristianos de Copei le dictan auto de detención a Gustavo Tarre Briceño, Elías López, Delfín Sánchez, Naudy Suarez, Paciano Padrón y Gerardo Segovia, entre otros.

La JC y el partido sacan a Pastor de Caracas y lo manda a la Universidad del Zulia (LUZ).

El Zulia y los relámpagos del Catatumbo

La llegada a Pastor a Maracaibo en sus momentos iniciales fueron difíciles, con unas condiciones precarias, allí se encontró a su amigo de Caracas, Miguel “Bernal” Manrique, dormían en los escritorios y en el suelo en la casa del partido, el menú era arroz chino o las papas rellenas de carne en el Cafetín de Economía de LUZ. Las cosas mejoraron y alquilaron una quinta en la avenida Lago. Iris, su madre le mandaba 400 Bolívares mensuales.

Se incorporó con los líderes naturales de la Universidad zuliana, Héctor Ochoa, Francisco Rojas y Oscar Rincón de Economía; Gustavo Portillo y Dieguito Hernández; en Humanidades a Freddy Rincón, Laura Antillano, “el Gato” Adalberto Pérez; en Ingeniería a “el Gocho” Santiago Bautista y Camacaro.

Luego alquilan un apartamento en Delicias que se convirtió en el centro de las fiestas y conspiraciones universitarias, muchas novias y mucho brindis. Aquí tuvo un gran aliado Carlos Magdaleno con su Mustang. Por ese comportamiento anti revolucionario tuvo encontronazos con los jefes del partido Freddy Muñoz y Tirso Pinto. Las amigas de la burguesía lo llevaban al restaurant “Casa Paco” ahí conoció a poetas y pintores como Francisco “el Chino” Hung, Alberto Añez, Carmelo Niño. En un congreso de escritores conoció a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Adriano González León.

Le llama la atención la revolución chilena y decide partir, atrás quedaron los relámpagos del Catatumbo.

Pastor se va a Chile, la tierra de Neruda

En septiembre de 1970, Salvador Allende gana las elecciones en Chile, para esa época Pastor se da cuenta que debe salir del Zulia, prepara maletas y se va al país sureño, inspirado en la revolución, siguiendo la poesia de Pablo Neruda y las canciones Violeta Parra. En el país sureño su amigo Lenin Molina le da cobijo transitorio en su apartamento, ubicado en el centro de Santiago, en la Alameda cerca de la plaza Italia. Alquila en el mismo edificio con su profesora de inglés, Leda Berardí. Se inscribe en Periodismo en la Universidad de Santiago de Chile, hace vida de estudiante, política y bohemia. Como estudiante de Sociología fue pasante de Martha Harnecker, en su revista “Chile hoy”. Ella era exiliada cubana y fue compañera del comandante Manuel Piñeiro, el célebre “Barba Roja”, un personaje célebre de la revolución cubana y era el jefe de inteligencia y de acción guerrillera en América Latina.

La colonia de venezolanos estaban Lenin Molina, Pablo y Maritza Antillano, Kalife Raidi, Richard Fuentes, Enrique Maza Carvajal “Pellizco” lo fusilaron los pinochetistas el día del Golpe, se encontraba en una fábrica. Baltazar “Elías” Negretti, Oswaldo Barreto Miliani, Ricardo Gutiérrez, José Luis Gómez, otros.

La llegada de Perón a Argentina y la masacre de Ezeiza

Para el 20 de junio de 1973, estaba anunciado que regresaría a Argentina el ex presidente Juan Domingo Perón, a quien habían derrocado en su segundo gobierno el 16 de septiembre de 1955, tenía 18 años en el exilio, incluso vivió en Venezuela entre otros países y frecuentaba “El Gran Café” de Caracas. El 17 de junio de 1973, tres días antes de la llegada del líder, Pastor junto al médico venezolano Kalife Raidi Izaguirre y el periodista uruguayo Ernesto González Bermejo, en un auto mini Austin, en pleno invierno salen desde Chile y atraviesan la cordillera que une a Chile con Argentina, llegan a Buenos Aires.

El día 20, estaba prevista la llegada del ex presidente Perón a las 4 y treinta de la tarde. Pastor era corresponsal del Diario “Punto” del MAS, él y sus acompañantes se acreditaron como periodistas internacionales y pasaron al palco de la prensa. El maestro de ceremonia era el cantante Leonardo Favio.

Se calcula que había más de dos millones de personas, los alrededores del aeropuerto estaban tomados por franco tiradores y los enemigos de Perón, comenzaron a dispararles a las autoridades, se dio una plomazon con más de 40 muertos y 400 heridos. Ese hecho es conocido como la “Masacre de Ezeisa”. Perón llegó por otro aeropuerto.

