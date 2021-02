(08 de febrero del 2021. El Venezolano).- El sábado 6 de febrero del 2021, ocho iglesias en el Distrito 5, junto con Healthy Little Havana y la División de Manejo de Emergencias de la Florida, se unieron para organizar un evento de vacunación de COVID-19 para 500 adultos mayores preinscritos en la Iglesia Católica San Juan Bosco en el este de la Pequeña Habana. Como parte del programa estatal de vacunación de COVID, este esfuerzo fue coordinado por la oficina de la Comisionada del Condado Miami-Dade, Eileen Higgins, Distrito 5, como parte del esfuerzo para garantizar la distribución equitativa de vacunas a las personas mayores de 65 años viviendo en vecindarios desatendidos y de bajos ingresos. “Salmos 9:18 dice ‘Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente’, y el sábado la comunidad del Distrito 5 se unió para recordarles a los más vulnerables que sus comunidades de fe y el gobierno no los han olvidado”, dijo la Comisionada Higgins. “Estoy eternamente agradecida a nuestra comunidad local de fe que han sido una fuente de esperanza e inspiración para muchos de nosotros durante estos tiempos difíciles.” El evento comenzó con un servicio de oración dirigido por la Comisionada Higgins junto con los líderes religiosos de las iglesias participantes, seguido por la vacunación (Pfizer) de 500 adultos mayores preinscritos en el sitio administrado por el Estado. Los candidatos a la vacunación fueron identificados por las siguientes iglesias participantes, incluyendo:

Iglesia Católica San Juan Bosco

Iglesia Gesú

Iglesia Episcopal Holy Comforter

Iglesia Bautista Resurreción

Iglesia Metodista Unida de Riverside

Iglesia Católica de San Miguel Arcángel

Iglesia Metodista Unida de Tamiami

Iglesia Metodista Unida de Wesley Hispanic

La programación de citas fue facilitada por Healthy Little Havana, una organización comunitaria sin fines de lucro que promueve una vida saludable entre los residentes del vecindario de la Pequeña Habana en Miami, Florida. “Nuestra máxima prioridad es proteger a nuestros residentes más vulnerables mediante la distribución de vacunas a las personas mayores en todos los rincones de nuestra comunidad. El Condado Miami-Dade se enorgullece de trabajar junto con nuestra comunidad religiosa, líderes sin fines de lucro y el Estado para llevar la vacuna de COVID-19 que salva vidas directamente a nuestros adultos mayores en la Pequeña Habana”, dijo la Alcaldesa del Condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.