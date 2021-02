(08 de febrero del 2021. El Venezolano).- Joseph Flavill, de 19 años de edad, estuvo en coma por 10 meses, se despertó y todavía no sabe nada de la pandemia del coronavirus. Durante ese tiempo, Flavill se contagió dos veces con el virus y logró recuperarse.

El joven sufrió una lesión cerebral traumática el primero de marzo de 2020 luego de ser atropellado en Burton upon Trent, en Staffordshire, Inglaterra. La conmoción lo dejó en estado de coma, y, tres semanas después, comenzó la primera cuarentena radical de la pandemia.

Sus familiares no saben cómo va a reaccionar Flavill cuando se entere de la crisis global sanitaria que desató el virus. El joven apenas ha comenzado a responder y despertarse del estado de inconsciencia. Por ello, para protegerlo, la familia decidió no decirle nada al respecto.

“No sabrá nada sobre la pandemia ya que estuvo durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe”, expresó Sally Flavill Smith, tía de Joseph, al diario británico The Guardian.

Por lo momentos, sus familiares y amigos se han comunicado con él por medio de videollamadas. Han intentado explicarle por qué no pueden visitarlo en persona pero se han cuidado de decirle las magnitudes de la pandemia.

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”, añadió la tía del joven.

“Cuando esté despierto en su habitación, no tendrá ni idea de por qué está allí. Hablamos de ello por teléfono y tratamos de hacerle saber que realmente queremos estar allí tomados de sus manos, pero simplemente no podemos hacerlo. Tratamos de mantenerlo lo más simple posible, realmente no tenemos el tiempo para adentrarnos en la pandemia, simplemente no se siente real, ¿verdad? Cuando realmente se pueda tener un contacto cara a cara, será la oportunidad para tratar de explicarle lo que ha sucedido”, señaló Sally Flavill.