(07 de febrero del 2021. El Venezolano).- El raqueta Lorenzo Claverie, ahora estará vistiendo los colores de la bandera de

Italia en las canchas de tenis internacionales, Claverie de la categoría juvenil captó el

interés de la Federación Italiana de Tenis, la cual a través del ex top 20 de la ATP y

encargado de los jugadores Junior Italiano, Filippo Volandri recomendó a la

Federación el talento del venezolano y la misma quedó complacida con el reporte

del astro italiano.



Claverie quien durante la pandemia conversó a través de un live de intagram de

Tiebreak con su compañero David Souto, donde el juvenil expreso “Me parece que la

FVT debe estar mas pendientes de los jugadores, personalmente no he tenido esa

ayuda, no han estado pendientes de mi, yo mas o menos con mi papá y ahora solo,

sentimos que no se preocupan por los jugadores, en Venezuela hay muy buenos

tenistas junior, considero que en esta etapa donde vas a saltar a profesional la

Federación Nacional de Tenis debe ayudarte aún mas y esa no ha sido la función de

la actual Federación” resaltó Lorenzo en live de instagram. (pueden verlo en nuestro

Feed @tiebreaktv)



Lorenzo Claverie ha sido uno de los jugadores juveniles venezolanos que se

encuentra dentro de los 300 mejores del mundo. Un título y cuatro semifinales en el

primer semestre 2019 son sus resultados bandera, a los que suma los octavos de

final en la tradicional Copa del Café, uno de los torneos más importantes a nivel

juvenil después de los cuatro grandes, para el 2020 con el tema pandemia se

mantuvo activo en entrenamientos y actualmente salta a profesional, pero con la

bandera italiana, así lo hizo saber a través de su cuenta instagram la mañana de este

miércoles 3 de Febrero.



Las no convocatorias a la selección nacional venezolana, la no participación en

eventos internacionales, la falta de apoyo, la falta de compromiso para con el

jugador durante su etapa tenística por parte de la FVT, son solo algunos factores que

hacen que jugadores venezolanos sean vistos por otras organizaciones

internacionales y sean llamados a jugar con ellos. Venezuela sin duda vive un

momento crítico en cuanto a la materia del tenis, aquí un ejemplo claro de cómo

dejan ir a un jugador de la talla de Lorenzo que tantos logros pudo haberle dado a

nuestro país como jugador.



Resaltamos



Claverie posee pasaporte italiano, lo cual le permite obtener su nacionalidad e

incluso ser parte ahora en el profesional de la representación italiana. Cabe destacar

que Lorenzo no jugó grado 1 en Altamira, la actual FVT sigue manteniendo a través

de grupos y redes que juegan internamente torneos grados 5 cerrados con puros

venezolanos.



Sangre de Campeón



Lorenzo viene de una familia que ha vestido con orgullo los colores de Venezuela, su

hermano medallista olímpico en los JJOO Nanjing 2014, su madre Claudia Borgiani,

talentosa tenista desde joven y de trayectoria en este deporte, su padre de mucha

trayectoria en el deporte blanco y el propio “Loro” como bien se le conoce suma

pergaminos gratos en el tenis, sin embargo las circunstancias lo llevaron a tomar

esta dura decisión.



Ya esta oficializado por parte de la Federación Italiana de Tenis, por lo tanto hemos

perdido a un gran atleta, una gran persona y alguien que pudo haber llevado a

nuestro país a grandes victorias, algo que no podrá suceder debido a la falta de

respaldo de nuestra actual Federación Venezolana de Tenis.



El Dato



El venezolano de origen italiano en 2020 fue el número 52 del mundo en el nivel Sub

18 y luego de un período de prueba que comenzó luego del último Roland Garros

Junior, una vez que ingresó oficialmente al ranking ATP se instaló en la Academia de

Tenis de Roma para seguir creciendo. (Información de la Academia de Tenis Roma)

Será Lorenzo Claverie el único que busque la opción de nacionalización?, tendrá la

FVT la intención de preocuparse por sus jugadores? La novela del tenis nacional

continúa, nosotros seguiremos dándoles a conocer la realizad del deporte blanco en



Venezuela.

Somos Tiebreak Tv, somos tenis