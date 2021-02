(05 de febrero del 2021. El Venezolano).- El expresidente estadounidense Donald Trump se negó este jueves a testificar en el juicio político que se abre la próxima semana en su contra y que consideró “inconstitucional”, declinando una petición de los legisladores que ofician de fiscales en el proceso.

La defensa de Trump ridiculizó la solicitud del congresista demócrata Jamie Raskin, que lidera la parte acusadora, para ser interrogado sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio, como un “golpe de efecto comunicacional”.

“Su carta solo confirma lo que todos saben: no puede probar sus acusaciones” contra Trump, dijeron los abogados Bruce Castor y David Schoen en su respuesta.

Aunque los abogados no dijeron si Trump testificaría, un asesor principal, Jason Miller, dijo rotundamente que no lo haría. “El (ex)presidente no testificará en un proceso inconstitucional”, aseguró Miller a la AFP.

A cinco días del juicio

La negativa se conoce cinco días antes del inicio en el Senado del juicio de Trump por el cargo de “incitación a la insurrección”.

En su segundo juicio político -algo sin precedentes-, Trump es acusado de fomentar el ataque de sus partidarios al Legislativo estadounidense hace un mes, forzando a los legisladores a detener los procedimientos para certificar la victoria de Joe Biden, su rival en las elecciones presidenciales de noviembre.

Juicio político a Donald Trump

Raskin le había pedido a Trump, quien sostuvo sin evidencia que Biden ganó mediante un fraude masivo, que diera su testimonio “bajo juramento”, antes o durante el juicio, entre el lunes 8 y el jueves 11 de febrero. “Si rechaza esta invitación, nos reservamos todos los derechos, incluido el derecho a argumentar en el juicio que su negativa a testificar pesa mucho en su contra”, escribió.

Le señalan de incitar del ataque al Capitolio

Los fiscales demócratas de la Cámara Baja, denominados gerentes del juicio político, dicen que el líder republicano fue responsable del ataque a la sede del Congreso, que dejó cinco muertos. “En una grave traición a su juramento en el cargo, el presidente Trump incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos”, dijeron.

Pero el equipo de Trump argumentó en un escrito el martes que todo lo que Trump dijo en los días y horas antes del ataque para alentar a los partidarios a rechazar la victoria electoral de Biden estaba amparado por su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Con información de DW y EFE