(05 de febrero del 2021. El Venezolano).- Para evaluar con justicia la historia de Pablo Marcial Medina Carrasco natural de El Tocuyo, estado Lara República de Venezuela, habría primero que conocer como este personaje se fue directamente a Guayana a trabajar en la Siderúrgica del Orinoco como obrero, para desde ese escenario de Candela, fuego y polvo, construir desde cero la Causa R. Para facilitar la comprensión del personaje debemos recordar la célebre frase del gran Winston Churchill “Un joven que a los 20 años no fuera de izquierda es porque ese joven no tenía corazón, pero si ese mismo joven a los 40 años seguía siendo de izquierda era porque no tenía cerebro”.

Pablo Medina efectivamente a los 22 años renunció a la Juventud Comunistas y conjuntamente con Alfredo Maneiro quien también renunció al Partido Comunista, fundaron la Causa. R.

El tocuyano Pablo Medina, quien es autor de libros, tales como “Rebeliones”, “Quien mató a Danilo Anderson” y “El Gran Engaño sobre de la muerte de Chávez”, fue también diputado dos veces y senador. En ese periodo, cuando muchos diputados y senadores utilizaban la inmunidad parlamentaria para hacer grandes negocios y participar en el festín de Baltazar como se decía en ese tiempo, Pablo creó el Parlamentarismo de Calle para impulsar lucha a favor del país y de los ciudadanos. Medina siempre iba a las regiones a rendir cuentas de su labor como parlamentario. Nunca ha negado su vinculación con Hugo Chávez, la cual fue muy contradictoria. pero la verdadera historia que muchos no conocen es revelada en este testimonio histórico.