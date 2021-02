(05 de febrero del 2021. El Venezolano).- Esta nota que hoy escribo tiene realmente dos autores de gran prestigio cada uno en su terreno.

El primero está firmado por el escritor Michael Gerson, quien es columnista sindicado del

Washington Post y ex redactor jefe de discursos del presidente [Republicano] George W. Bush

El Señor Gerson es un miembro del partido Republicano.

El segundo trabajo es fruto del Profesor venezolano Ricardo Hausmann quien es un economista

radicado en Estados Unidos. Es el actual director del Centro para el Desarrollo Internacional y

profesor de Economía del desarrollo en la Kennedy School of Government de la Universidad de

Harvard. Fue el gobernador principal de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo,

renunciando el 26 de agosto de 2019 a dicha posición. Fue ministro de Planificación de Venezuela

y jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación (1992-1993) durante el Gobierno

de Carlos Andrés Pérez. Luego, se desempeñó como economista en jefe del Banco Interamericano

de Desarrollo (1994-2000).

Entonces primero veamos la nota escrita por este exponente del partido republicano sobre las

posiciones que ha mantenido en presidente Trump durante sus cuatro años como primer

mandatario de la primera potencia mundial y lo ocurrido durante la semana previa a la toma de

posesión del Presidente Biden.

Este trabajo fue publicado en las páginas del The Washington Post en el día de ayer 4 de febrero y

el cual lo tomo del prestigioso diario digital América Nuestra.com dirigido por el Dr. Marcos

Villasmil experto en comunicación. Este artículo es importante a mi parecer ya que no podemos

olvidar que tanto mal hace y han hecho las posiciones totalitarias como lo son el fascismo y el

comunismo, ya que ambas se han comportado de manera miserable con las sociedades donde

han gobernado. Es importante remarcar que tanto en el partido Republicano la gran mayoría

tanto de sus dirigentes como de su militancia, son sencillamente de raíces y comportamientos

democráticos, así como en el partido demócrata los extremistas de izquierda representados en la

joven diputada Cortez y por el ya anciano Mr. Sanders son minorías, así como la Señora Green

los Proud Boys son minoría en el partido Republicano.

Me es imposible olvidar que los Estados Unidos han sido y son grandes impulsadores con su

comportamiento del avance de las democracias en el mundo. Mal podríamos los estratos más

cultos de la sociedad venezolana, se encuentre físicamente donde se encuentre, no poder ver o

analizar con la frialdad necesaria las perspectivas que de eso que llaman en los EE. UU. las

posiciones ” bipartisan “.

Hasta donde he podido ver la política de la administración del presidente Biden no ha cambiado

un ápice con relación al comportamiento de la administración del presidente Trump. Hago

referencia por ejemplo a las declaraciones de ayer del portavoz del departamento de Estado el

Señor Price, donde confirmó que hasta el momento no se está discutiendo ningún cambiamiento

en cuanto a la actitud americana hacia Maduro a quien califican oficialmente de dictador.

Pero esta es una posición, la del Washington Post escrita por protagonistas en cierta forma de las

situaciones vividas en los Estados Unidos durante los últimos tres meses por lo tanto les

propongo amigos lectores, la lectura de un resumen de la entrevista que el periodista Napoleón

Bravo le hiciese al Profesor Ricardo Hausmann.

Este resumen o nota realizada por el diario El Venezolano News de Miami, nos muestra otra

imagen de algunos protagonistas de quienes son acusados de querer convertir el universo en un

futuro no muy lejano, en una alegoría del mundo donde se desarrolló las Star Wars teniendo

como principal protagonista a Georges Soros a quien lo presentan convertido en el malvado

Darth Vader.

Raúl Ochoa Cuenca. En Anfi del Mar el 5 de Febrero del 2021