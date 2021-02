(05 de febrero del 2021. El Venezolano).- La primera parte nos sirvió de introducción, ante los desmanes, malos tratos, Xenofobias, en una especie de “Ley del Embudo” Lo ancho para uno y lo angosto para los demás.” Hoy seguimos los náufragos Venezolanos, honestos (Militares y Civiles) aferrados a una tabla de salvación durante 21 años, sin salvavidas, ya se terminó el dinero ya no hacemos falta, vivimos ahora de lo que nos regalen por lastima y aguantar la penosa situación de autoexiliados, maltratados en una frontera o insitu en otro país, les puedo manifestar y asegurar, que estas malas gestiones lograron cobrarse las miradas por encima del hombro que le hacíamos a los naturales de otros países tildándonos de sobrenaturales, del esta barato dame dos; hoy quedamos para pedir limosna, y lo grave es que esto permitió una Diáspora de 6 millones de habitantes.

Por lo visto, no somos capaces de analizar bien las enseñanzas, con ejemplos tipo Cuba, con 70 años de socialismo y no construyeron nada, pero si destrozaron y por gracia de dios murieron Hugo Chávez y Fidel Castro. Tanto que le pedimos a nuestro señor no se los llevara, que quedaran entre nosotros, eso sí pero en igualdad de condiciones, para que disfrutaran lo mal que estamos y pagaran lo que hoy estamos pasando nosotros, como lamento su muerte pero solo porque se libraron de todo lo malo que crearon y motivaron, viviendo bien con lujos y detalles. Por supuesto los venezolanos, ya no tenemos nada que darle a nadie, ya no hacemos falta, solo apelábamos a la hermandad y claro hay que apoyarlos, ¿De que sirvió? Hoy dirán esos países “hermanos,” vamos a castigarlos, por estúpidos y vivos tontos, acá que no se vengan a recostar porque no los queremos, eso era antes pero ya no hay que quitarles, ya no los dieron, saben que esos países que hoy denigran de nosotros con una xenofobia exacerbada, después de haber recurrido a nuestro apoyo, no solo económico también de “guarida” por su escapatoria de sus regímenes autoritarios, dictatoriales y criminales sin pensarlo dos veces los recibíamos y los ayudamos.

No olvidemos que los países del Celac, Unasur, PetroCaribe y cuanto grupo inventaran para que Venezuela sacara la chequera petrolera y a regalar dinero, hoy mantenemos todavía más de 25 mil cubanos, cobrando 4 veces más que un profesional venezolano ejerciendo como médicos sin serlo, es el colmo. El amor del Régimen por los países latinoamericanos es bárbaro, con un dinero inorgánico le pagaron al venezolano en diciembre 2020 un Bono Navideño haciendo proselitismo político de 5 millones de bolívares político igual al pensionado, algo así como un dólar ($1.5) a los funcionarios 11 millones ($ 4) y los cubanos les dieron 250 millones de bolívares ( ¿$? ). Saque sus cuentas, porque no sé si es honradez o estupidez. (Pronto tercera parte, política de inmigración de Pérez Jiménez y apoyo a esos países xenofóbicos).