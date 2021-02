(03 de febrero del 2021. El Venezolano).- El líder político, Leopoldo López, ha recibido en Madrid a Mickaël Nogal, Diputado de la Asamblea Nacional francesa y Vicepresidente del grupo de amistad Francia-Venezuela, a quien le ha presentado los testimonios de varios exilados venezolanos quienes han sido víctimas de violación de derechos humanos por parte del régimen venezolano.

Durante los encuentros, López destacó que: “cada vez que un diputado europeo denuncia la dictadura de Maduro, acortamos más la distancia hacia la libertad de nuestro país. No podemos olvidar que la tragedia que sigue viviendo Venezuela, tiene un origen que es la dictadura de Nicolás Maduro y hay un camino para que se haga justicia y es el camino de la Corte Penal Internacional, para que se pueda procesar lo que ya ellos han declarado que es que el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

López reiteró la importancia de luchar unidos, nacional e internacionalmente, para poder alcanzar la libertad de Venezuela. Y en ese sentido, hizo una solicitud al diputado Nogal: “Mickaël, te pedimos que traslades este mensaje al Presidente Macron y a los diputados franceses, que se conozcan estas historias y las de tantos venezolanos. Te agradecemos el compromiso con nuestra causa y te pedimos más, porque te necesitamos para que en Francia y en el mundo entero se sepa que la lucha por la libertad en Venezuela no es un abstracto, sino que detrás de esa lucha hay vidas humanas. No hay manera de que haya justicia en Venezuela, sin que haya Libertad y democracia”, aseguró López durante el encuentro que promovió entre Nogal y varias de las víctimas de detenciones arbitrarias y tortura; y también ante los familiares de jóvenes asesinados en las protestas de 2017.

Lea También: A 100 días de la detención de Carreño Guaidó asegura estar trabajando por su libertad

Por su parte el abogado de las víctimas, Juan Carlos Gutiérrez, narró de forma exhaustiva algunas de las violaciones al debido proceso que han sufrido estos casos en la justicia venezolana. “No se trata de casos aislados, ni de abusos de la policía. Estamos en presencia de ataques sistematizados en contra de la población civil venezolana. En otras palabras: se ha cometido asesinato como crimen de lesa humanidad. Y también se han cometido torturas, crímenes sexuales, persecución, detenciones arbitrarias”, manifestó Gutiérrez.

“Hemos llevado estos y otros casos a la Corte Penal Internacional y solo tenemos de ellos un informe preliminar. Es mucho lo que se puede hacer a nivel internacional. Por eso le manifiesto de forma respetuosa pero muy responsable: revisen, por favor, muy bien las credenciales de los candidatos a fiscal de la CPI. Es fundamental que quien asuma esa responsabilidad, tiene que ser una persona cuya única ideología sea evitar la impunidad en casos como estos”, expresó Gutiérrez.

Zugeimar Armas: “Para mí la mejor justicia es que Venezuela sea libre”

Ese ha sido el mensaje de la mamá de Neomar Lander, quien fue asesinado con tan solo 17 años, el 7 de junio de 2017, por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. “Ante la justicia pido Libertad. Porque en Venezuela no se puede tener justicia, entonces seguiré luchando por la libertad para poder obtener la justicia que él merece. Para mí la mejor justicia es que Venezuela sea libre. No es Neomar, no es mi hija, son todos los niños de Venezuela”, expresó Armas. David Vallenilla: “No va a haber justicia en Venezuela mientras ellos sigan en el poder”

El joven David Vallenilla fue asesinado el 22 de junio 2017, con 22 años, al recibir un disparo de escopeta desde el interior de la base aérea militar de La Carlota, en Caracas. Su padre se ha dedicado a denunciar su caso y el de todos los demás asesinados por el régimen, insistiendo en que no solo los mataron, sino que les impiden a sus familias la justicia que pueda reparar los daños. “No va a haber justicia en Venezuela mientras ellos estén en el poder, porque son unos criminales que no solo violan el derecho a la vida, sino también el derecho a la justicia. Yo nunca he tenido miedo, por eso hablo en nombre de todos esos familiares que han perdido a sus hijos y no hablan porque tienen miedo por sus otros hijos o por su familia, pero yo solo lo tenía a él. Así que aquí estoy y aquí estaré porque si antes vivía para él, ahora viviré para hacerle justicia”, expresó Vallenilla.

Israel Cañizales: “Tenemos la obligación de recordarlos a todos”

Armando Cañizales tenía 18 años cuando fue asesinado, el miércoles 3 de mayo de 2017, de un disparo en el cuello. “El vacío que sentimos los que estamos aquí hoy, es un fenómeno que aniquila toda esperanza de seguir viviendo. Cada miércoles mataban a un muchacho. Y cada miércoles revivíamos ese dolor. Era algo sistemático, sádico. Lo único que nos queda es que no los olvidemos. Tenemos la obligación de recordarlos a todos, a todos”, expresó Cañizales.

Nogal, ha respondido a las víctimas y a sus familiares, reiterando su compromiso con la libertad en Venezuela: “No puedo sentir lo que sienten ustedes, pero les aseguro que todo lo que he escuchado, lo voy a compartir. Muchas gracias por sus testimonios, su dignidad y su compromiso, que hago mío ahora. Y haré todo lo que pueda para ayudarlos a tener justicia, que es lo mínimo que se puede esperar”.

Líderes políticos en el exilio

Leopoldo López también presentó al diputado Nogal los testimonios de algunos presos y perseguidos políticos en el exilio, como Sergio Contreras o Jesús Alemán, presos y torturados por el régimen; y los testimonios de diputados de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, electa en 2015, quienes se encuentran en España producto de la persecución del régimen, así como dirigentes de distintos partidos políticos que están trabajando por la construcción de una ruta unitaria para salir de la dictadura.

En esta reunión estuvieron presentes los diputados Ramón López, Franco Casella, Auristela Castillo, María Concepción Mulino, Eudoro González y Winston Flores, quienes explicaron a Nogal la sistemática violación de sus derechos como representantes del pueblo venezolano y recordaron la necesidad de “que el mundo confronte con acciones concretas a la dictadura. Acciones concretas que lleven a unas elecciones libres, justas y verificables, no estamos pidiendo otra cosa porque somos demócratas”.

Finalmente, Nogal ha reiterado su compromiso con la libertad de Venezuela y de todos los venezolanos: “Quiero ser útil y os ayudaré en esta lucha por la libertad y la democracia. Yo agradezco lo que han hecho los diputados europeos hasta ahora, pero ahora necesitamos más y yo le he pedido a Macron que sea el líder de esta lucha en Europa”.

Con información de Nota de Prensa