(03 de enero del 2021. El Venezolano).- Emocionado se encontraba el camarada Nicolas, en la reunión de su partidista gabinete ejecutivo, por la cercanía de un nuevo aniversario del Golpe de Estado Revolucionario, llevado a cabo por el MBR-200 en febrero de 1992.

Estos XXIX años lo vamos a celebrar por todo lo alto, debemos rescatar en nuestra militancia el espíritu y el compromiso de esa heroica gesta que dio origen a nuestra Revolución Socialista del Siglo XXI. Debemos llevar nuestro mensaje a toda la base militante de nuestro partido PSUV que es la nueva y mejorada versión del MBR-200.-Camarada Nicolas, disculpe que lo interrumpa, le dijo el Ministro de la Defensa, nuestro glorioso Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 fue y sigue siendo una organización militar en donde no tiene cabida el sector civil….



Tas equivocao Padrino, recuerda que Ceresole nos enseño que Partido y Ejercito es una sola vaina y el principal componente soy Yo, en mi rol de caudillo…-Tiene razón camarada, disculpe el lapsus mental…Bueno, continuo con la exposición de mi plan para el aniversario: El Alto Mando Militar será el encargado de la coordinación y quiero que toda la oficialidad se traslade a las sedes de las Comunas y Consejos Comunales, el día 4 de febrero, para realizar una asamblea con nuestros militantes y milicianos para revivir el recuerdo de los acontecimientos ocurridos en 1992. Para ello tendrán todo el apoyo logístico requerido (video beam, equipos de audio, sillas, mesas, refrigerios, franelas, gorras y todo lo que pidan).



Les pido que ese día, lleguen a la reunión con sus mejores pintas militares y sus mejores carros, para que se refleje en ustedes el éxito que hemos alcanzado en este proceso revolucionario. La agenda a desarrollar debe basarse en las razones que nos motivaron a dar el golpe de Estado. Cúmplase mi orden, dijo para finalizar el camarada Nicolas.-Como usted ordene, comandante en jefe, fue la respuesta de todos los presentes.



Llegado el día cuatro de febrero, comenzaron a llegar a las sedes de las Comunas y Consejos Comunales, unos personajes vestidos de militares en tremendas naves “Ferraris” rojos-rojitos y camionetas últimos modelos llenas de guardaespaldas. Este hecho produjo un malestar creciente en los asambleístas, que ya venían molestos con el camarada Nicolas por el embarque de los perniles en diciembre y lo pírrico de los bonos revolucionarios que no alcanzan para comprar ni una lata de sardinas.



Camaradas, cumpliendo órdenes de nuestro presidente, vengo a compartir con todos ustedes el recuerdo de los hechos ocurridos el 4 de febrero de 1992. Para ello, nada mejor que repasar las razones que llevaron a nuestro glorioso MBR-200 al Golpe de Estado. Entre otras fueron las siguientes:

1. Las políticas neoliberales implementadas en el país. En particular, el Paquetazo de Carlos Andrés…..Al escuchar aquello, uno de los presentes comento en voz baja: Verga, este tipo esta fumao, pasa por alto que, las medidas económicas de la revolución, al mejor estilo del Capitalismo Salvaje, son mas arrechas que las de CAP.2. El descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares…..No me jodas, luego de 22 años de revolución la corrupción existente es la mas grande en toda la historia republicana del país….si no, limítense a ver el carrito Ferrari del ponente, dijo una señora presente en la asamblea. Esto parece mas bien el Aniversario del 4Ferraris.3. La subordinación de las Fuerzas Armadas ante un liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto…..y que van a decir de los cubanos que tiene infiltrado la dictadura cubana en nuestras fuerzas armadas. De hecho, uno de los peos que tenemos en el barrio es que nos quieren imponer a un cubiche como comisario político, expreso un líder juvenil de la comuna.4. La utilización de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército y de la Guardia Nacional, en la represión de “El Caracazo”……Ahora se emplean en la represión de la protesta social de los estudiantes, trabajadores y comunidades, ensangrentando las calles del país, dijo en voz alta un estudiante.5. El cuestionamiento a la posición sostenida por el presidente Pérez en las negociaciones relativas a la delimitación limítrofe de nuestras fronteras……No sean falsos, grito un estudiante de ciencias políticas. Que decir de la entrega del Esequibo a Guyana por mandato de la dictadura cubana y por la búsqueda de votos en el CARICOM.6. El deterioro de las condiciones socioeconómicas de la oficialidad media y baja y de las tropas…..No solo es la oficialidad, es el pueblo en general que está pasando el trabajo hereje. Salarios y pensiones de Hambre y una hiperinflación que condujo a nuestro signo monetario a no valer un carajo.

Viendo que el control la asamblea se le iba de las manos, el ponente aprovechó que se fue la luz, para salir en volandillas, montarse en su Ferrari y picando los cauchos como en las carreras de Formula 1, se dio a la fuga cuando todos en el salon gritaban “Fuera Maduro”.