(01 de febrero del 2021. El Venezolano).- Seis videoconfesiones fueron presentadas por Jorge Rodríguez; como parte de las pruebas que implican al dirigente opositor Leopoldo López en la presunta contratación de mercenarios para derrocar a Nicolás Maduro.

En las grabaciones, difundidas este domingo 31 de enero, la persona que se identifica como el capitán Juan Luis Gutiérrez Aranguren; en la que asegura que Leopoldo López planificó la fallida Operación Gedeón para la cual también reclutó desertores de la Fuerza Armada Nacional.

Gutiérrez Aranguren habría conocido a López cuando fue su custodio en la cárcel militar de Ramo Verde; y, según su versión, fue contactado por el fundador de Voluntad Popular para que formara parte de los grupos que entrenaron en territorio colombiano con el objetivo de forzar la salida de Maduro del poder.

Lea También: Relatora Especial de la ONU llegó a Caracas para revisar impacto de sanciones contra Venezuela

El militar desertor afirma que los entrenamientos que realizaban en Maicao, Riohacha y La Guajira en Colombia; eran conocidos por el presidente Iván Duque, el expresidente Donald Trump y Juan Guaidó.

También menciona al mayor general Clíver Alcalá, al teniente coronel de la Guardia Nacional Ilich Sánchez (excustodio del Palacio Federal Legislativo) y al expolichacao Fred Mavares como operadores del plan.

Mavares es responsable del homicidio del periodista Ricardo Durán, ocurrido el 20 de enero de 2016, aseveró Jorge Rodríguez.

La vinculación del narcotraficante Elkin Javier López, alias Doble Rueda; como uno de los financistas también se señala en las confesiones.

Otra de las financistas, según Rodríguez, es la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente Luisa Ortega Díaz. “Parte de los recursos que manejaba Hernán Alemán (diputado opositor) provenían del robo de Luisa Ortega Díaz y su esposo, Germán Ferrer, al erario público”, aseguró.

“Trump da la orden del derrocamiento, Duque es el operador que recibe las órdenes de Trump y coordina con López. Y Juan Guaidó es un lacayo político, económico y psicológico de López”, agregó.

Un reportaje publicado por The Wall Street Journal implica a López en los esfuerzos por contratar a mercenarios con el objetivo de derrocar a Maduro. Según el medio estadounidense, el opositor es responsable de las acciones que derivaron en la firma del contrato con el exboina Jordan Goudreau.

“WSJ sin fundamento ni pruebas publicó una serie de acusaciones en contra de los líderes de Voluntad Popular y de mi persona completamente falsas. Además, me acusan sin presentar ningún tipo de pruebas. Y no las presentan porque simplemente no existen”, respondió López.

Embajada de España

De acuerdo con el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, el exembajador de España en Venezuela Jesús Silva conocía todos los planes conspirativos: “Tuvo conocimiento de todos los delitos, planificaciones y recursos que se dispusieron para el entrenamiento de mercenarios”.

El embajador cesó sus funciones en enero de 2020 y salió del país; luego de que el régimen de Nicolás Maduro lo comprometiera en la fuga de Leopoldo López de la embajada ubicada en Caracas.

“En mi caso, más siendo un embajador saliente, me han utilizado como chivo expiatorio y yo lo entiendo. Pero no lo comparto y, sobre todo. No es cierto que haya habido algún tipo de complicidad o comportamiento que no sea el estricto de un diplomático”, respondió el diplomático anteriormente a estas acusaciones.

Rodríguez aseguró que la Asamblea Nacional constituirá una comisión para investigar los planes de golpe de Estado y la participación del embajador.

Ataque con bombas

Según Rodríguez, el régimen de Nicolás Maduro desarticuló un nuevo ataque con bombas que Leopoldo López supuestamente planificó en contra de la recién instalada Asamblea Nacional de mayoría chavista.

La persona que supuestamente activaría los aparatos explosivos en la sede del Poder Legislativo fue capturada y las pruebas se darán a conocer en los próximos días, adelantó.

Con información de Efecto Cocuyo