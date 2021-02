(01 de febrero del 2021. El Venezolano).- El coordinador nacional y fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, calificó como “un mal show” las acusaciones de Jorge Rodríguez, en su contra.

“Hoy el títere de Maduro sigue con su mal show. En primer lugar, puras mentiras, como siempre. En segundo lugar, quien usa el asesinato y la tortura es el régimen del cual eres cómplice y que está señalado por ONU de cometer crímenes de lesa humanidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

López, quien se encuentra en España tras su salida de Venezuela en octubre de 2020, vive ahora en Madrid. Desde allí ha sostenido encuentros con diferentes actores políticos del país en el exilio y ha viajado a países como Colombia.

En sus primeras declaraciones públicas manifestó que trabajaría para lograr elecciones “justas y verificables” para el país.

Rodríguez se hizo eco de una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal, que en mayo de 2020 aseguró que López estaba implicado en esfuerzos por contratar a mercenarios para sacar del poder a Nicolás Maduro.

En su momento el político opositor rechazó las acusaciones del medio norteamericano.

“WSJ sin fundamento ni pruebas publicó una serie de acusaciones en contra de los líderes de Voluntad Popular y de mi persona completamente falsas. Además, me acusan sin presentar ningún tipo de pruebas. Y no las presentan porque simplemente no existen”, respondió López.