(01 de febrero del 2021. El Venezolano).- La jueza Karina Zucconi citó a declarar este lunes #1Feb a Irineo Garzón Martínez acusado de abusar sexualmente de la joven venezolana durante su primer día de trabajo en el local de Balvanera.

A través del portal La Nación, se conoció que la indagatoria se llevará a través de la aplicación Zoom a las 10 de la mañana. De manera simultánea, organizaciones de venezolanos radicados en Argentina realizarán una vigilia frente a Tribunales que comenzará el sábado a las 18 y se extenderá hasta el final de la indagatoria de Garzón Martínez.

Pablo Baqué, abogado querellante dijo a LA NACIÓN: “Esperamos que la jueza ordene la detención y que no tengamos que esperar tanto tiempo hasta que la cámara decida”. El letrado aseguró que la magistrada “puede evitar el problema que va a tener si se le fuga”. Esto se debe a que para la querella hay dudas sobre el arraigo del imputado porque no fue posible establecer su paradero, ya que dijo que vivía con su hermana en el barrio de Mataderos, pero esta lo negó. Incluso, los vecinos de ese lugar afirman no conocer al acusado de la violación, según pudo determinar LA NACION durante una recorrida por ese barrio.

Garzón Martínez fue llamado a declarar en un contexto de gran presión pública, que incluyó marchas para pedir justicia y dirigentes políticos que manifestaron su apoyo a la joven; y luego de que se conocieron los testimonios de otras mujeres que vivieron situaciones similares con el acusado.