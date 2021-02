(31 de enero del 2021. En Venezolano).- Viendo las imágenes del venezolano news y oyendo las noticias, sobre los asesinatos y ahogados en aguas trinitarias venezolanas y ahora la de los tanques de guerra, para frenar el éxodo o diáspora venezolana, del ecuador hacia el Perú. Si esos que nos deben hasta la forma de caminar desde la independencia, hasta los dólares que les dieron por que nunca pagaron. Así Perú crea que bolívar no participo en su independencia, solo San Martin. Los venezolanos no somos capaces y muy regalados, con algo más malo somos desorganizados.

Populistas, Indisciplinados, inmorales, tercos, crédulos, facilistas, sinvergüenzas y creemos que somos los más vivos del planeta, ni las enseñanzas de nuestros antepasados y honestos padres, son atributos que no se compaginan con una personalidad analista, ordenada y constructiva. Para completar fuimos catequizados desde 1956 y 1980, por cubanos que nunca tuvieron nada bueno que enseñarnos, de hecho estábamos en la mira de Fidel Castro, desde 1954, no como guerreros, aun cuando motivo las guerrillas venezolanas y la invasión a Venezuela por Machurucuto. Éramos buenos solo de logísticos, incapaces o ellos más inteligentes que nosotros y los subestimamos, desde ese punto de vista, escoger quien los mantuviera. Con el dinero nuestro, pudieron extender su filosofía comunista-socialista y su manutención, que Rusia pusiese sus misiles en la Isla y la posible confrontación con los EE.UU, nosotros los “Venados” todavía no hemos asimilado que los países industrializados ya no pelean en su territorio, van a otro territorio, así no se les daña nada a ellos. Los venezolanos eran sus aliados favoritos, adinerados y estúpidos, para mantenerles, Rusia con 100 millones de dólares que les daba, vendiéndole el alma al diablo. Como buenos “Chulos.”

Los países latinos, populistas por excelencia e intereses personalistas, cuando se los quitaron la llamaban la “era especial,” permitimos ser el centro de operaciones no solo gratis sino manteniéndolos, a ellos, así como a los “hermanos Cubanos” y Cuba en 70 años, nunca progreso. Venezuela se vino al suelo gracias a nuestros “politiqueros de oficio” que son el principal enemigo que tenemos, ellos le ordenan a los militares, La gobernabilidad, el mal manejo, la mala administración, el derroche, el gasto público, el lavado de dólares, la destrucción de la maquinita de hacer dinero (PDVSA) acabaron con ella al igual que las otras instituciones incluyendo los militares. Estos imberbes animalizados, de Hugo y Adán Chávez, el Gral. Santeliz, y otra cantidad de delincuentes, que pensando en sus propios intereses destruyeron la gallina de los huevos de oro, se la comieron, pero les importo poco, no les quedo ni el caldo y los huevos de oro se los llevaron.

No sé si los culpables hemos sido nosotros demostrando el analfatismo con el populismo y los pedigüeños, simplemente nos utilizaron con premeditación y alevosía, se sumaron una cantidad de vagos, choros, corruptos, politiqueros, chulos, madamas de burdeles de mala vida, yo les llamo países franquicias y Sanguijuelas, dando estos a cambio, un voto de alguna reunión estúpida que la llaman. ONU u OEA. Con un nombre bonito “DIPLOMACIA.” manteniendo funcionarios que no funcionan, con el dinero de Venezuela. La próxima semana continuaremos otra parte, les escribiré sobre el Gral. Marcos Pérez Jiménez y su política para con los extranjeros, las regalías y préstamos de Venezuela a países de la América y de Europa, con nombres y apellidos y de qué y para que le hemos servido.