(30 de enero del 2021. El Venezolano).- Hoy el tema que me propongo tratar cambia diametralmente a los cuales normalmente me refiero, ya que me dirigiré a un sujeto de gran actualidad del mundo comunicacional. Se trata de la polémica surgida a raíz de las elecciones americanas del día 4 de Noviembre donde el presidente Trump fue derrotado por muy poco margen. Trump acusó a los mass media de orquestar junto con los operadores de las redes sociales más importantes como Facebook, Instagram o Twitter de conspirar en conjunto con el partido Demócrata para que a través de un mega fraude electoral se decretase su derrota.

Ahora bien, realicemos un vistazo sobre uno de los periódicos más prestigiosos de los Estados Unidos de América, The Washington Post, ese gurú de la prensa americana y el cual ha sido uno de los medios que el presidente Trump lo ha tildado de ser parte de los agresores a la libertad de expresión en los Estados Unidos. El Post como popularmente se le conoce, hoy se publica en la tradicional versión de prensa escrita y en la digital y tiene sus inicios en el año del 1877. Este diario solo se vende masivamente en el Distrito de Columbia, y en los suburbios adinerados de Maryland y Virginia.

De su política editorial se ha hablado y discutido mucho en los últimos tiempos, ya que su dirección de común acuerdo con los redactores decidían no publicar las declaraciones tanto del equipo de campaña como del mismo presidente Trump. Este es un aspecto que considero muy interesante, en relación a las acusaciones que hace el ex presidente. Veamos un antecedente el cual pudiera ser la base que inspiró esta decisión. El importante y poderoso comité de redactores siempre sospechó que el carácter y la personalidad de Trump se convertirían en una montaña muy difícil de escalar, entendiendo que al final de esa se encontrarían con un jardín pero sin flores solo con pétalos de espinas.

El diario The Washington Post y su comité de redacción fue un factor de primer orden en la renuncia de Nixon el 8 de agosto de 1974. Recordemos que dos de sus redactores los muy jóvenes para ese momento, Bob Woodward y Carl Bernstein fueron los que descubrieron las razones por las cuales el Presidente Richard Nixon, alias Tricky Dick o el tramposo Dick, renunció.

En ese comité de redacción siempre temieron que ese carácter y esa personalidad pudiesen llevar a Trump a un final semejable al de Nixon ya que no ha sido un secreto que desde el inicio del mandato de Trump, variados mass media lo veían como un presidente no lo necesariamente equilibrado para mantener una coherente conducta con ese cargo y temían que con la arrogancia y actitudes de Trump tuviese un final no feliz. Efectivamente los últimos días de su mandato fueron, podríamos llamarlos muy turbulentos.

The Washington Post desde el inicio de la campaña del 2016 se opuso a Donald Trump, por lo tanto no me parece que sea, al menos en cuanto a este diario se refiere, que su oposición sea consecuencia de una conspiración de los poderes fuertes de los Estados Unidos y del mundo contra Trump por su hipotética victoria electoral del 4 de Noviembre.

El Washington Post hizo suya una frase que acuño Bob Woodward: “Sin el periodismo, la democracia muere en la oscuridad”. Ante la diatriba que han sostenido Trump con The Washington Post, este cambió su diseño web y agregó la frase que acuño Woodward debajo del nombre y del logo de la portada. La decisión del matutino se produjo en medio de la guerra entre el hoy ex presidente y los medios a los que califica de “corruptos”, “mentirosos”, que transmiten noticias falsas.

Es importante subrayar que el periodista ganador en el año 1973 del premio Pulitzer, denunció al gobierno de Trump, que en ese momento estaba ejerciendo presión sobre la CNN por sus coberturas [8 de Noviembre del 2018]. ” Donald Trump cruzó el miércoles un nuevo límite democrático al expulsar de la Casa Blanca al periodista de CNN Jim Acosta, que ese día se atrevió a cuestionar su afirmación de que la caravana de inmigrantes es «una invasión». Es la primera vez en la historia que la Casa Blanca le revoca las credenciales a un periodista, lo que pone a Trump un paso más cerca del autoritarismo e incluso por delante de Raúl Castro” expresó la asociación de periodistas acreditados ante la Casa Blanca. Ahora cito el comentario hecho por un importante republicano, « La prensa no es el enemigo del pueblo, un presidente nunca disfruta de preguntas mordaces de la prensa, pero el presidente Trump debería respetar su derecho a hacerlas y el de todos los estadounidense a escuchar la respuesta» tuiteó Jeff Bush el hermano del ex presidente Georges Bush, republicanos ambos.

“Sin periodismo, la democracia muere en la oscuridad”. Con estas palabras en los últimos días [se refiere a los días de Marzo del año 2017] Bob Woodward, había atacado al gobierno que encabezaba el presidente Donald Trump, caracterizado desde la fase de candidatura en el año 2016, por una relación conflictiva con los medios de comunicación. Y el diario Washington Post, utilizó estas mismas palabras para aclarar abiertamente a sus lectores cuál era su orientación con respecto al nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Poco más de un mes después de asumir el cargo Trump, una de las redacciones políticas norteamericanas más autorizada, The Post, renuncia a la equidistancia y opta por el “muro contra muro” con la presidencia. Me refiero a las declaraciones del comité de redactores presidido por el director Martín Baron, unos días después de la toma de posesión de Trump. Esta diversidad de criterios que se caracterizó desde el inicio del mandato, no cambió un ápice hasta los días de hoy.

A raíz de las elecciones del día 4 de Noviembre del año 2020 numerosas personas, incluyendo entre ellos a muchos de queridos amigos de ruta, sostuvieron que las actitudes de los medios de información masiva, como las grandes cadenas de televisión por ejemplo la CNN o la NBC y periódicos como el que hoy nos ocupa o The New York Times o U.S. Today, practicaron censura a las reacciones de Trump ante lo que él consideraba como unas elecciones no pulcras y de las cuales él era el verdadero vencedor. Sobre esto debo hacer notar que la Corte Suprema desestimo todas las demandas, incluyendo la del Fiscal General del Estado Texas, que solicitaban la anulación del proceso electoral en varios estados de la Unión incluyendo los de Wisconsin y Georgia.

Me parece que es un asunto muy complejo que envuelve muchos matices, por ejemplo la libertad económica y empresarial, la libertad del medio de comunicación de publicar, basado en el principio de libertad, lo que ese medio considere conveniente, sin olvidarnos del criterio del editor que es al fin el responsable de ese medio. Por lo tanto mientras no exista una legislación que prevea este tipo de situaciones, totalmente nuevas como consecuencia del desarrollo digital,

Mark Zuckerberg en Facebook e Instagram y Jack Dorsey en Twitter, pueden cerrar o suspender las cuentas a su libre albedrio, sin consecuencias de tipo legal. Porque no obstante que es un servicio utilizado por millardos de personas en el planeta, no es un servicio público.

Las excepciones a la libertad de expresión en los Estados Unidos son limitantes impuestas en la garantía de la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y reconocidas por la Corte Suprema de dicho país. Estas excepciones han sido creadas paulatinamente por la necesidad de censurar algunos discursos y expresiones en contextos previamente definidos, limitando el derecho constitucional de la libertad de expresión en los Estados Unidos.

Entonces aquí hemos visto como el Washington Post desde el mismo inicio del mandato de Trump hizo pública su línea editorial: de total oposición a Trump. En mis lecturas no he conseguido ningún otro medio que desde el inicio del mandato del presidente saliente haya hecha pública su decisión, digamos en los términos claros e inequívocos con los cuales el diario que hasta el año.

2013 era de la familia Graham lo hizo. Y honestamente creo que esta claridad tiene un mérito. El editor y propietario de este gigante de la información es el Señor Jeff Bezos, quien en el año 2013 pago 250 millones de dólares en efectivo a la propietaria, los herederos de la familia Graham.

En los años entre el 2005 y el 2007 fue galardonado el diario The Washington Post con 18 premios Pulitzers, 18 Nieman Fellowships [2] y 368 Reconocimientos de la Asociación de la Casa Blanca para Fotógrafos de Noticias.

El precio actual de mercado del Washington Post se calcula entre 320 y 350 millones de dólares. El sitio web del The Washington Post es uno de los 100 más visitados en los Estados Unidos de América.

[2] Una beca Nieman es un premio otorgado a periodistas por la Fundación Nieman para el

Periodismo de la Universidad de Harvard. La beca es una oportunidad de aprendizaje transformadora abierta a candidatos que trabajan en los medios en todos los países del mundo.