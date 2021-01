(24 de enero del 2021. El Venezolano).- Jorge Rodríguez, presidente de la AN chavista en Venezuela ha anunciado que pedirán a los parlamentos de Paraguay, Argentina y España que investiguen en profundidad sobre los “actos de corrupción” propiciados por el líder opositor Juan Guaidó.

Guaidó ha respondido a través de la página web de la oposición y en su cuenta de Twitter y ha tachado de “montaje” las acusaciones de Maduro.

“Mientras usurpen funciones y estén señalados por delitos de lesa humanidad seguirán protegidos los activos por nuestros aliados, y uds deberán rendir cuentas por el saqueo”. Expresó Guaidó.

EL CASO DE LÓPEZ

En el caso de España, Rodríguez ha explicado que van a remitir una comunicación a las Cortes de España porque en este país vive López sin trabajo conocido y pagando “una residencia de 12.000 dólares mensuales”.

“No me vengan con el cuento de que Leopoldo López tiene plata de cuna. No. Que seas rico no te exime de ser ladrón. Tú puedes ser rico y ladrón. Y yo quisiera que se investigara de dónde saca la plata Leopoldo López”, ha apuntado.

“Que las Cortes de España investiguen por ejemplo si es cierto que tiene cuentas cifradas en Singapur, si es cierto que tiene cuentas en Panamá, si es cierto que tiene cuentas en Suiza y si es cierto que tiene cuentas en Luxemburgo. Y si ese dinero (…) proviene de lo que se han robado de los activos de Venezuela en el Caribe o del negocio con Petroparaguay, o del negocio con Citgo, o con el negocio del Banco de Inglaterra”, ha añadido.

Por ello pide “la mayor colaboración como Parlamento de Venezuela” a los tres parlamentos “para que se investiguen los hechos presuntamente delictuales que se puedan haber perpetrado en su territorio y que también se investigue el destino de recursos malhabidos en actos de corrupción”.

CORRUPCIÓN EN PARAGUAY

Rodríguez ha asegurado que Paraguay le debe a Venezuela 360 millones de dólares (296 de euros aproximadamente) en facturas petroleras. “Cuando formamos parte del diálogo (político interno venezolano) de República Dominicana, (el opositor Julio) Borges propuso a este país como integrante del grupo (…). Rechazamos la propuesta porque el gobierno de Paraguay es un gobierno Maula por lo cual estaban incapacitados moralmente para acompañar un proceso de diálogo”, ha explicado.

La “conspiración” entre Juan Guaidó y el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez se realizó en Argentina junto con sus enviados especiales, según Rodríguez.

“Se trata de una nueva serie de hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela, que fueron planificados en suelo extranjero. Nosotros pedimos una explicación al Gobierno de ese país, porque una vez más Venezuela fue saqueada por parte de estos sujetos que intentan manipular el país. Nos robaron y ese dinero fue dividido entre quienes lo planificaron” ha remachado.

Rodríguez ha asegurado que el reconocimiento de Guaidó como presidente por parte de varios países, principalmente Estados Unidos, buscaba la apropiación de bienes estatales venezolanos en el extranjero.

“Resulta pasmoso cómo es que muchos gobiernos del mundo, incluido el de Estados Unidos, el principal imperio se hayan prestado para levantar una fantasía trágica que ha hecho un daño profundo al país”, ha indicado.

Se trata así de “una operación y acción de robo gigantesco contra Venezuela (…) que ha hecho multimillonario a Guaidó y su círculo cercano (Julio Borges, Carlos Vecchio, Leopoldo López y Miguel Pizarro, entre otros), que se han aprovechado del apropiamiento indebido de los recursos del país para hacérselos de unas riquezas personales brutales”, ha asegurado.

En particular ha denunciado que Guaidó haya rechazado el uso del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra para comprar las vacunas contra la COVID-19, “prueba del ejercicio supremo de su crueldad”. “Será que Guaidó quiere bañarse en oro como Rico McPato”, ha indicado en referencia al personaje de Disney, conocido en España como el Tío Gilito.

“Las ratas empiezan a abandonar el barco, pensaría que la cosa se puso fea, lo de Cristalex, PetroParaguay y la Fundación Simón Bolívar de Citgo, porque el dinero de esa fundación destinada a atender a personas con enfermedades catastróficas fue usada para comprar mansiones, carros de lujos, pagar prostitutas y la buena vida… pero ahora fue que se enteró Borges”, ha afirmado Rodríguez.

Europa Press