(24 de enero del 2021. El Venezolano).- El actor que se hizo famoso gracias a su participación en Marvel, Tom Holland, cuenta que logró conseguir el personaje ignorando los consejos de su agente. A pesar de la experiencia que otros pudieran tener, Tom decidió seguir su propio camino.

El joven actor tiene el papel desde el año 2015 y, cinco años más tarde continúa siendo uno de los personajes favoritos del universo cinematográfico de Marvel. A sus 24 años, Tom ya ha participado en 5 películas de superhéroes.

Ahora mismo, Tom Holland se encuentra en plena producción de la próxima entrega. Pero para entretener a sus fanáticos por un rato más, Tom decidió contar cómo llegó a su papel como Spiderman.

Durante la edición Actors on Actors de Variety, Tom Hollan apareció en compañía de Daniel Kaluuya. Fue en este espacio donde el favorito de Marvel conversó sobre su camino a la fama.

Tom cuenta que su agente le sugirió no improvisar en la audición y seguir las indicaciones, pero Holland hizo caso omiso a las recomendaciones.

“Siempre te dicen que hiciste un gran trabajo y estarán en contacto, luego pasan seis semanas y estás esperando y esperando. Al final hice una prueba de pantalla en Atlanta con otros seis niños y Robert Downey Jr. estuvo allí. Todos probamos con Downey, lo cual fue una locura. Salió tan bien. Fue la mejor audición que jamás había hecho. Él y yo nos estábamos burlándonos el uno del otro. Mis agentes me habían dicho que a Marvel le gusta que aprendas las palabras exactamente, que no puedes improvisar y no puedes hacer nada de eso. Aprendí las palabras exactamente y luego, en la primera toma, Downey cambió la escena por completo, así que comenzamos a mofarnos entre nosotros”, contó.