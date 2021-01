(24 de enero del 2021. El Venezolano).- La Reserva Activa en Venezuela, siempre se denominó “RESERVA MILITAR”, constituida por el personal militar en sus diferentes niveles, Oficiales, Sub Oficiales y Tropa, cumplida su actividad se Pasa a Retiro y queda en esta situación, para la emergencia y seguridad, que pudiese requerir. Una vez finalizado por edad y años de servicio, es tal la inoperancia, inmoralidad, y deshonestidad, de los oficiales activos. Que no hacen cumplir la norma legal y el principio de jerarquización y subordinación, por temor a que cuando tengan que hacerle una exigencia al personal subalterno por su narco actuación, estos les pongan algúninconveniente, para el paso de la droga o el contrabando. La inmoralidad supera la disciplina. Estos Oficiales activos, serán mañana de la reserva activa, pero no necesitaran ni el carnet, ni la responsabilidad, ni los beneficios de acuerdo a la ley, pues se van de baja con suficiente dinero, vivirán en mansiones, en el exterior, vehículos nuevos, buena vida, con negocios y actividades recreativas de primera, ya las de Venezuela ni existen ni las hay, todo ello con el producto del narcotráfico y el robo descarado de las industrias del País y de fuera, Entre ellas PDVSA, ODEBRETH, las EMPRESAS OFFSHORE. Que les puede importar los colegas honestos retirados, si la dictadura da bastante para ellos, no necesitan de nadie ya ellos están full y aquellos son un obstáculo. En Venezuela, se perdió la Libertad, la Ética, la Moral y la Subordinación de las Fuerzas Armadas en General, constituyéndose en desacato, rebeldía, insubordinación, indisciplina e incumplimiento, una verdadera Anarquía, a tal punto que las incidencias arbitrarias e irrespetuosas sucedidas al Militar retirado, por los oficiales y tropas activas, es obviada por el grupúsculo de Militares Generales, Ministro de la Defensa y el mismo Presidente de la Republica Nicolás Maduro Moros. Artífices junto al Galáctico e inmortal, Tcnel. Hugo Rafael Chávez Frías, en la destrucción de las Fuerzas Armadas Venezolanas y las instituciones en forma general. La desatención, el irrespeto, la inmoralidad y la deshonestidad ha hecho mella en los oficiales activos, obviando no solo la antigüedad, la edad y la condición militar, a pesar de tener un carnet, que “obliga” al subalterno a cumplir. Que dice “A quien se recomiendan le sean guardadas, las consideraciones debidas a su grado.”Firmado por el ministro de la defensa.